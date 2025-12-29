5 YIL ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI PEŞ PEŞE SIRALANDI! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 günle emeklilik gelecek

Kadın ve Erkekler İçin Prim Gün Şartı Eşitlenecek

8 Eylül 1999-30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağ-Kur’lular için gün sayısı şartı hem kadın hem de erkeklerde 25 yıl, yani 9.000 gün olarak belirlenmişti.

Yaş şartı ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu prim gün şartı 9.000’den 7.200’e indirilecek.