2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARALIK AYI: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?

12:5629/12/2025, Pazartesi
Aralık ayı emekli banka promosyonları 2025 yılının son günlerinde emeklilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Bankalar, SGK emeklilerini kendi bünyelerine çekebilmek için nakit promosyon tutarlarını güncellerken, ek avantajlarla kampanyalarını genişletti. Peki Aralık 2025’te hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Yılın son ayına girilmesiyle birlikte bankaların emeklilere sunduğu promosyon teklifleri yeniden gündeme geldi. Aralık 2025 emekli promosyonları, maaş aralığına göre değişen nakit ödemeler ve ek bankacılık avantajlarıyla dikkat çekiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için güncel promosyon tutarları netleşti.

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

Halkbank: Halkbank'a emekli maaşını taşıyanlar için toplamda 60.000 liraya varan avantaj paketleri sunuluyor. Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm emeklilere özel 30.000 TL 12 ay taksitli nakit avantajına ek olarak; 12.000 TL'ye varan emekli promosyon, Kredi kartı ile yapılacak market, sağlık/eczane, fatura, kültür/sanat harcamalarda yılda 35.000 TL'ye varan indirim, yeni otomatik fatura talimatlarına 3.500 TL'ye varan ParafPara fırsatı ile toplam avantaj 60 bin TL'yi buluyor.

ZİRAAT BANKASI

Emeklilerine maaş tutarına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

TEB

12.000 TL'ye varan ana promosyona ek olarak, otomatik fatura ödeme talimatı gibi koşullarla 9.000 TL ek promosyon vererek toplamda 21.000 TL'ye varan bir imkan sunuyor.

İŞ BANKASI

15.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, 9.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatıyla toplam tutarı 24.000 TL seviyesine çıkarttı.

GARANTİ BBVA

15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunan banka; buna ek olarak Bonus kart harcamaları, sigorta ve avans hesap kullanımı gibi ek koşullarla toplamda 25.000 TL'ye varan bir avantaj sağlıyor.

DENİZBANK

12.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve hesap açma gibi şartlarla 15.000 TL ek promosyon vererek toplam 27 bin TL'lik fırsat sunuyor.

YAPI KREDİ

Belirli tarihler arasında taahhüt veren emeklilere toplam 30 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı tanıyor.

VAKIFBANK

Maaşını taşıyan yeni emekli müşterilerine 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, Troy emekli kredi kartı ile yapılan alışverişlerden 18.000 TL ek kazanım sunarak toplamda 30.000 TL avantaj sağlıyor.

QNB

20.000 TL'ye varan koşulsuz nakit promosyonun üzerine; fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi avantajlarla toplam 31.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sağlıyor.

