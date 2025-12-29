2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARALIK AYI: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?

Aralık ayı emekli banka promosyonları 2025 yılının son günlerinde emeklilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Bankalar, SGK emeklilerini kendi bünyelerine çekebilmek için nakit promosyon tutarlarını güncellerken, ek avantajlarla kampanyalarını genişletti. Peki Aralık 2025’te hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

1 /6 Yılın son ayına girilmesiyle birlikte bankaların emeklilere sunduğu promosyon teklifleri yeniden gündeme geldi. Aralık 2025 emekli promosyonları, maaş aralığına göre değişen nakit ödemeler ve ek bankacılık avantajlarıyla dikkat çekiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için güncel promosyon tutarları netleşti.

2 /6 HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR? Halkbank: Halkbank'a emekli maaşını taşıyanlar için toplamda 60.000 liraya varan avantaj paketleri sunuluyor. Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm emeklilere özel 30.000 TL 12 ay taksitli nakit avantajına ek olarak; 12.000 TL'ye varan emekli promosyon, Kredi kartı ile yapılacak market, sağlık/eczane, fatura, kültür/sanat harcamalarda yılda 35.000 TL'ye varan indirim, yeni otomatik fatura talimatlarına 3.500 TL'ye varan ParafPara fırsatı ile toplam avantaj 60 bin TL'yi buluyor.

3 /6 ZİRAAT BANKASI Emeklilerine maaş tutarına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. TEB 12.000 TL'ye varan ana promosyona ek olarak, otomatik fatura ödeme talimatı gibi koşullarla 9.000 TL ek promosyon vererek toplamda 21.000 TL'ye varan bir imkan sunuyor.

4 /6 İŞ BANKASI 15.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, 9.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatıyla toplam tutarı 24.000 TL seviyesine çıkarttı. GARANTİ BBVA 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunan banka; buna ek olarak Bonus kart harcamaları, sigorta ve avans hesap kullanımı gibi ek koşullarla toplamda 25.000 TL'ye varan bir avantaj sağlıyor.

5 /6 DENİZBANK 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve hesap açma gibi şartlarla 15.000 TL ek promosyon vererek toplam 27 bin TL'lik fırsat sunuyor. YAPI KREDİ Belirli tarihler arasında taahhüt veren emeklilere toplam 30 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı tanıyor.