MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2026! Memur Maaş Zam Oranları ve Meslek Bazlı Maaşlar: Öğretmen, Polis, Hemşire...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 61 BİN TL SINIRINA YAKLAŞIYOR

Beklenen artış oranlarına göre en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 791 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ise 60 bin 691 TL’yi aşarak 61 bin TL sınırına dayanacak. Böylece memur maaşları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte önemli ölçüde yükselecek.