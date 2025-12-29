MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2026! Memur Maaş Zam Oranları ve Meslek Bazlı Maaşlar: Öğretmen, Polis, Hemşire...

2026 Ocak memur zammı için geri sayım başladı. Yaklaşık 4,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş artışı, aynı zamanda sosyal destek ödemeleri ve kıdem tazminatı hesaplamalarında da belirleyici olacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme payı doğrultusunda zam oranının yüzde 19 seviyesinde şekillenmesi bekleniyor.
Memur maaş zammı 2026 yılına girerken sadece kamu çalışanlarını değil, emekli memurları ve sosyal yardım alan milyonlarca vatandaşı da yakından ilgilendiriyor. Ocak ayında uygulanacak artışla birlikte maaşlar, sosyal destek ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı yeniden hesaplanacak.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI: GÖZLER MEMUR ZAMMINDA
2026 yılında uygulanacak asgari ücret yüzde 27 artışla net 28 bin 75 TL, brüt 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler, aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek emekli ve memur maaş zammına çevrildi. 5 Ocak 2026’da açıklanacak aralık ayı enflasyonu sonrası memur maaş zammı netleşecek. Bu tarihle birlikte milyonların maaş ve gelir tabloları yeniden hesaplanacak.
ENFLASYON TAHMİNLERİ İLE MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI
Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla Temmuz–Aralık dönemine ait beş aylık enflasyon yüzde 11,20 oldu. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 31–33 aralığında şekillenmesi, memur maaş zammı ve emekli artışlarına ilişkin hesaplamaları büyük ölçüde netleştirdi.
Bu tabloya göre 6 aylık enflasyonun yüzde 12,42 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 12–13 ZAM
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş artışlarını, son 6 aylık enflasyon oranına göre alıyor. Mevcut beklentiler doğrultusunda emekli zammının yüzde 12–13 bandında oluşması öngörülüyor. Bu hesaba göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı, yüzde 12,42’lik artışla 16 bin 881 TL’den 18 bin 977 TL’ye yükselecek.
MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE 19 BANDINDA
Memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları; toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşimiyle belirleniyor. 2026 Ocak ayında memurlara yüzde 11 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Enflasyon farkının eklenmesiyle birlikte memur maaş zammının yüzde 18,84 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu oran, memur maaşlarında güçlü bir artış anlamına geliyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 61 BİN TL SINIRINA YAKLAŞIYOR
Beklenen artış oranlarına göre en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 791 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ise 60 bin 691 TL’yi aşarak 61 bin TL sınırına dayanacak. Böylece memur maaşları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte önemli ölçüde yükselecek.