Fenerbahçe'den seçim kararı: Başkan Sadettin Saran resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü yeniden seçime gidiyor. Adli kontrol kararı sonrası camianın desteğiyle karşılaşan başkan Sadettin Saran, olağanüstü genel kurula gidileceğini açıkladı.





Bugün öğle saatlerinde ekibiyle birlikte toplantı yapan Saran ardından kulüp televizyonuna çıkarak, sezon sonunda olağanüstü kongre kararı aldıklarını duyurdu.





Başkan Sadettin Saran'ın seçim açıklamaları şu şekilde;

'Kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz'

"Benim tercih ettiğim yol bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzden, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz."





'Bugün için almam gereken bir karar'

"Tüm odağım sorumluluklarımı eksiksiz olarak yapmak ve kulübümüzü hiçbir kişisel gündem olmadan genel kurul iradesine hazırlamaktır. Sezon sonu için aldığım bu karar, belki de bugün için almam gereken bir karar."





'Fenerbahçe'nin önceliklerini düşünmek herkesin temel zorunluluğudur'

"Şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içerisine çekmesini istemiyorum. Başarmamız gereken şeyler olduğu açık. Yapılması gereken oldukça fazla konu var. Fenerbahçe'nin önceliklerini düşünmek, bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur."



















