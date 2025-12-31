Fenerbahçe'den seçim kararı: Başkan Sadettin Saran resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sezon sonuna kadar görevinin başında olduğunu sonrasında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü yeniden seçime gidiyor. Adli kontrol kararı sonrası camianın desteğiyle karşılaşan başkan Sadettin Saran, olağanüstü genel kurula gidileceğini açıkladı.
Bugün öğle saatlerinde ekibiyle birlikte toplantı yapan Saran ardından kulüp televizyonuna çıkarak, sezon sonunda olağanüstü kongre kararı aldıklarını duyurdu.
"Benim tercih ettiğim yol bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzden, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz."
"Tüm odağım sorumluluklarımı eksiksiz olarak yapmak ve kulübümüzü hiçbir kişisel gündem olmadan genel kurul iradesine hazırlamaktır. Sezon sonu için aldığım bu karar, belki de bugün için almam gereken bir karar."
"Şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içerisine çekmesini istemiyorum. Başarmamız gereken şeyler olduğu açık. Yapılması gereken oldukça fazla konu var. Fenerbahçe'nin önceliklerini düşünmek, bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur."