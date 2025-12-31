Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'den seçim kararı: Başkan Sadettin Saran resmen açıkladı

Fenerbahçe'den seçim kararı: Başkan Sadettin Saran resmen açıkladı

16:4831/12/2025, الأربعاء
G: 31/12/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sezon sonuna kadar görevinin başında olduğunu sonrasında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü yeniden seçime gidiyor. Adli kontrol kararı sonrası camianın desteğiyle karşılaşan başkan Sadettin Saran, olağanüstü genel kurula gidileceğini açıkladı.


Bugün öğle saatlerinde ekibiyle birlikte toplantı yapan Saran ardından kulüp televizyonuna çıkarak, sezon sonunda olağanüstü kongre kararı aldıklarını duyurdu.


Başkan Sadettin Saran'ın seçim açıklamaları şu şekilde;
'Kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz'

"Benim tercih ettiğim yol bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzden, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz."


'Bugün için almam gereken bir karar'

"Tüm odağım sorumluluklarımı eksiksiz olarak yapmak ve kulübümüzü hiçbir kişisel gündem olmadan genel kurul iradesine hazırlamaktır. Sezon sonu için aldığım bu karar, belki de bugün için almam gereken bir karar."


'Fenerbahçe'nin önceliklerini düşünmek herkesin temel zorunluluğudur'

"Şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içerisine çekmesini istemiyorum. Başarmamız gereken şeyler olduğu açık. Yapılması gereken oldukça fazla konu var. Fenerbahçe'nin önceliklerini düşünmek, bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur."






#Fenerbahçe
#Sadettin Saran
#Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya sosyal konut kura çekimi ne zaman, tarih belli oldu mu?