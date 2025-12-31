Tedesco 'kefilim' dedi! Fenerbahçeli kurmaylar transfer için harekete geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco yönetimle yaptığı toplantıda, istediği yıldız futbolcu için kefil oldu.
Fenerbahçe, Christopher Nkunku transferi için Milan'la görüşmelerini sürdürüyor. Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, İtalyan hocayla Leipzig döneminde kariyer sezonunu yaşayan Fransız futbolcuyu renklerine bağlamayı hedefliyor.
Sözcü'de yer alan habere göre Tedesco, yönetimle Nkunku hakkında yaptığı görüşmede 28 yaşındaki futbolcunun çok faydalı olacağını belirtti. İtalyan çalıştırıcının yönetime, "Eğer büyük bir yatırım yapacaksak kesinlikle onu almalıyız." dediği iddia edildi.
2021 Aralık'ta Leipzig'in başına geçen Domenico Tedesco'nun o dönem Alman ekibinde en güvendiği isim Nkunku olmuştu. Nkunku, 21/22 sezonunda özellikle de aralık ayında Tedesco'nun takımın başına geçmesiyle birlikte oldukça başarılı bir performans göstermişti. Fransız yıldız, 52 maçta oynarken 35 gol ve 20 asistlik skor katkısı vermişti.