Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Yeni transfer Süper Kupa maçına yetişiyor

11:2731/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin yeni transferinin Süper Kupa maçına yetişeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takımda yeni transferin Süper Kupa maçına yetişip yetişmeyeceği merak konusuydu.

Fenerbahçe'de Anthony Musaba'nın Samsunspor maçına yetişeceği öğrenildi.


Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Musaba'nın serbest kalma bedelinin ödeneceği ve Süper Kupa maçında eski takımı Samsunspor'a karşı oynayabileceği ifade edildi.

