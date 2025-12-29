Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) personel alımı yapacak. Başvurular 29 Aralık’ta başlıyor. Şahsen, posta veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup TİGEM başvuruları sadece İŞKUR üzerinden online yapılacak. Peki TİGEM personel alımı başvuru şartları neler, alımlar hangi illerde gerçekleştirilecek? İşte, 2025 2026 TİGEM personel alımı başvuru şartları ve detayları.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 254 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından binlerce aday, başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımına ilişkin detayları araştırmaya başladı.
TİGEM 254 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yayımlanan ilana göre TİGEM işçi alımı başvuruları; Başvuru tarihleri: 29 Aralık 2025 – 5 Ocak 2026
Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden online olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
TİGEM İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER ARASINDA KONYA DA VAR
TİGEM personel alımları; Konya, Ankara, Bursa, Amasya, Eskişehir, Kırklareli, Sivas ve Iğdır başta olmak üzere çok sayıda ilde gerçekleştirilecek. Konya’da da farklı kadrolar için işçi alımı yapılacağı bildirildi.
TİGEM HANGİ KADROLARA İŞÇİ ALIMI YAPACAK?
TİGEM bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 254 sürekli işçi alınacak. Öne çıkan kadrolar ve kontenjanlar şöyle:
Traktör Şoförü / Sürücü – 73 kişi
Hayvan Bakıcısı – 52 kişi
At Bakıcısı (Seyis) – 13 kişi
Center-Pivot / Zirai Sulamacı – 13 kişi
Kamyon Şoförü – 11 kişi
İş Makineleri Operatörü – 10 kişi
İnşaat İşçisi – 8 kişi
Tarım Alet ve Makine Bakım Onarımcısı – 8 kişi
Elektrik Tesisat ve Pano Montörü – 7 kişi
Aşçı – 7 kişi
Kaynakçı – 7 kişi
Şoför – 5 kişi
Otomotiv Elektrikçisi – 5 kişi
Bilgi İşlem Destek Elemanı – 3 kişi
Basınla İlişkiler Görevlisi – 2 kişi
Pide Ustası – 2 kişi
Nalbant – 1 kişi
TİGEM İŞÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
İlana göre adaylarda aranan başlıca şartlar şunlar:
Türk vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış, 46 yaşını doldurmamış olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
Emekli, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
Görevini yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,
İlgili öğrenim şartını son başvuru tarihi itibarıyla sağlamış olmak,
Başvurulan işyerinin bulunduğu il/ilçede ikamet ediyor olmak.
KURA VE MÜLAKAT SÜRECİ
Kura çekimi, sözlü/mülakat ve uygulama sınavlarına ilişkin tüm duyurular https://tigem.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bu duyurular tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.
Şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları sürecin her aşamasında iptal edilebilecek. Yerleştirme sonrası göreve başlamayanların yerine yedek listeden atama yapılacak.