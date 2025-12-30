Trump: Netanyahu Erdoğan'a saygı duyuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Trump ve Netanyahu, ikili görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en iyi dostu olduğunu ifade eden Trump, "Ona saygı duyuyorum. Bibi de ona saygı duyuyor ve aralarında bir sorun olmayacak." dedi.

"Sonuna kadar Erdoğan'layım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi tanıdıklarını ifade eden Trump, "Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yle kimsenin yapamayacağı şeyleri yaptığımı gördünüz. Bir problem olmayacak. O harika bir iş çıkardı. Sonuna kadar Erdoğan'layım, tamamen. Sonuna kadar Bibi’yleyim. Hiçbir şey olmayacak." dedi.

"Erdoğan, Suriye'yi kurtardı"

Trump konuşmasının devamında ise Suriye'ye ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye için çalıştığını ve Suriye'yi kurtardığını ifade eden Trump, "Erdoğan bölgeyi kurtardı. Suriye'de kötü insanlardan kurtulmamızı sağladı." dedi.

Netanyahu da Suriye ile barışçıl bir sınıra sahip olmanın kendilerinin de çıkarına olacağını söyledi.

"Türkiye'ye F-35 satışını onaylayacak mısınız?" sorusuna da cevap veren Trump, "Bunu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Hamas'ın silah bırakmaması durumunda bedelinin ağır olacağını ifade ederek tehdit savurdu.







