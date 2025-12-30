Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump: Netanyahu Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump: Netanyahu Erdoğan'a saygı duyuyor

00:0330/12/2025, منگل
G: 30/12/2025, منگل
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trump ve Netanyahu görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu.
Trump ve Netanyahu görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptıkları görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında, "Biliyorsunuz, Erdoğan benim iyi bir dostum. Ona saygı duyuyorum. Bibi de ona saygı duyuyor ve aralarında bir sorun olmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Trump ve Netanyahu, ikili görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en iyi dostu olduğunu ifade eden Trump, "Ona saygı duyuyorum. Bibi de ona saygı duyuyor ve aralarında bir sorun olmayacak." dedi.

"Sonuna kadar Erdoğan'layım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi tanıdıklarını ifade eden Trump, "Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yle kimsenin yapamayacağı şeyleri yaptığımı gördünüz. Bir problem olmayacak. O harika bir iş çıkardı. Sonuna kadar Erdoğan'layım, tamamen. Sonuna kadar Bibi’yleyim. Hiçbir şey olmayacak." dedi.

"Erdoğan, Suriye'yi kurtardı"

Trump konuşmasının devamında ise Suriye'ye ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye için çalıştığını ve Suriye'yi kurtardığını ifade eden Trump, "Erdoğan bölgeyi kurtardı. Suriye'de kötü insanlardan kurtulmamızı sağladı." dedi.

Netanyahu da Suriye ile barışçıl bir sınıra sahip olmanın kendilerinin de çıkarına olacağını söyledi.

"Türkiye'ye F-35 satışını onaylayacak mısınız?" sorusuna da cevap veren Trump, "Bunu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Hamas'ın silah bırakmaması durumunda bedelinin ağır olacağını ifade ederek tehdit savurdu.



#Donald Trump
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şanlıurfa’da 30 Aralık’ta okullar tatil mi? Valilik açıklaması