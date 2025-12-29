'Türk askeri Gazze'de olacak mı' sorusuna Trump'tan 'Türkiye çok iyi müttefikimiz' cevabı

Bir gazetecinin, "Türk askeri Gazze'deki Barış Gücü'nde yer alacak mı?" sorusuna cevap veren Trump, "Bibi bile bu konuyu görüşeceğiz. Türkiye hakkında konuşacağız. Eğer iyi bir sonuç çıkarsa, bence bu da iyi olur. Türkiye çok iyi bir müttefikimiz. Erdoğan ile görüşeceğim, kendisiyle çok iyi bir ilişkim var. Erdoğan da benim açımdan son derece iyiydi. Seni bilemem Bibi." dedi.