'Türk askeri Gazze'de olacak mı' sorusuna Trump'tan 'Türkiye çok iyi müttefikimiz' cevabı

21:3429/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Trump, göreve geldiğinden bu yana beşinci kez Netanyahu ile görüştü. Görüşmede Türk askerinin Gazze'de yer alması konusunun ele alınacağı da belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde basın açıklamasında bulundu. "Türk askeri Gazze'deki Barış Gücü'nde yer alacak mı?" sorusuna cevap veren Trump, "Bibi bile bu konuyu görüşeceğiz. Türkiye hakkında konuşacağız. Türkiye çok iyi bir müttefikimiz. Erdoğan ile görüşeceğim, kendisiyle çok iyi bir ilişkim var." dedi. Öte yandan Trump, Gazze'de barış planının çok yakında hayata geçeceğini ancak bunun öncesinde Hamas'ın silah bırakması gerektiğini savunarak, "Gazze'nin inşası yakında yeniden başlayacak." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yi Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde karşıladı.

Trump ve Netanyahu, yapacakları görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Bibi ile Türkiye'yi görüşeceğiz"

Bir gazetecinin, "Türk askeri Gazze'deki Barış Gücü'nde yer alacak mı?" sorusuna cevap veren Trump, "Bibi bile bu konuyu görüşeceğiz. Türkiye hakkında konuşacağız. Eğer iyi bir sonuç çıkarsa, bence bu da iyi olur. Türkiye çok iyi bir müttefikimiz. Erdoğan ile görüşeceğim, kendisiyle çok iyi bir ilişkim var. Erdoğan da benim açımdan son derece iyiydi. Seni bilemem Bibi." dedi.

"Gazze'nin inşası yeniden başlayacak"

Öte yandan Trump, Gazze'deki ateşkese ilişkin sorulan bir soruya da cevap verdi.

Gazze'de barış planının çok yakında hayata geçeceğini, inşanın yakında yeniden başlayacağını ifade eden Trump, ancak bunun öncesinde Hamas'ın silah bırakması gerektiğini savundu.

"İran'a hızlı saldırıyı desteklerim"

İran'a yönelik açıklamalarda da bulunan Trump, tehditvari bir dil kullanarak Tahran yönetiminin nükleer kapasitesini artırmayı sürdürmesi halinde hızlı bir saldırıyı destekleyeceğini söyledi.

Trump, Netanyahu'nun Suriye ile geçinmesini umduğunu da ifade etti.


