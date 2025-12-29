Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuru tarihleri netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen MSÜ başvuru ve sınav tarihi adayların gündeminden düşmüyor. MSÜ 2026 başvuru tarihi ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2026 MSÜ sınav günü, başvuru süresi, sınav ücreti, geç başvuru günü ve sonuç açıklama tarihi
MSÜ 2026 sınav ve başvuru süreci, askerî öğrenci olmayı hedefleyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM, 2026 yılına ilişkin sınav takvimini yayımlarken, Millî Savunma Üniversitesi için uygulanacak aday belirleme sınavına dair başlıklar da netlik kazandı.
MSÜ 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu.
Buna göre; 2026 MSÜ 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru işlemleri ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.
MSÜ 2026 TAKVİMİ:
Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026
Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026
Sınav Tarihi: 1 Mart 2026
Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025
MSÜ SINAVI HAKKINDA BİLGİLER
MSÜ, Türkiye'de öğrencilere askeri alanda eğitim veren Milli Savunma Üniversitesinin kısaltılmış adıdır. MSÜ'de yani Milli Savunma Üniversitesinde eğitim almak için öğrencilerin MSÜ Sınavı'na girmesi gerekmektedir.
MSÜ SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?
ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre, MSÜ 2026 başvuru süreci 5 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak, 29 Ocak 2026 Çarşamba günü sona erecek.
Bugün tarih 29 Aralık 2025 olduğuna göre, başvuruların başlamasına 7 gün kaldı.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirecek. Başvuru süresi boyunca işlemlerini tamamlamayan adaylar için geç başvuru hakkı da tanınacak.