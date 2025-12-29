Yeni Şafak
15:4329/12/2025, Pazartesi
lastik poşete zam geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet fiyatı, 2025 yılında 50 kuruşa yükseltilmişti. 12 Kasım'da düzenlenen Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı sonucunda, 2026 yılında geçerli olacak plastik poşet ücreti belli oldu. 2026 market poşet ücreti ne kadar olacak? 1 poşet kaç TL oldu? Yeni poşet fiyatı ne zaman geçerli olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla poşetler 25 kuruştan satışa çıkarılmıştı. Alınan yeni kararla 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere poşet fiyatları güncellendi.

MARKET POŞETİ FİYATI 2026 YILINDA NE KADAR OLACAK?

1 Ocak 2026 Perşembe gününden itibaren tüm marketlerde, mağazalarda ve satış noktalarında plastik poşetler adet başına vergiler dahil 1 TL üzerinden satılacak. Yeni fiyat tarifesi, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00:00 itibarıyla tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlayacaktır. Market kasalarında ve online alışverişlerde poşet bedeli otomatik olarak 1 TL şeklinde faturaya yansıtılacaktır.

2,8 MİLYON TON PLASTİK ATIĞIN OLUŞUMU ENGELLENDİ

Uygulamanın başladığı 2019 ile 2025'in ilk 9 aylık verilerine göre, plastik poşet kaynaklı toplam 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalmayla plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önlendi ve yaklaşık 28 milyar lira tasarruf edilerek 167 bin 984 ton sera gazı emisyon salımının önüne geçildi.

PLASTİK POŞET FİYATI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?


Karar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

