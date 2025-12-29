Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışının ardından gözler okullardan gelecek tatil açıklamasına çevrilmişti. Yarın 30 Aralık Salı okullar tatil mi? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler yarın illerinde kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Birçok ilde hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte "Yarın kar tatili olan il var mı? Okullar tatil edildi mi?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Valiliklerden yapılan resmi açıklamalar yakından takip edilirken, kar yağışının etkili olduğu iller ve 30 Aralık Salı günü için tatil kararı alınan bölgeler gündemdeki yerini koruyor. İşte kar yağışının etkili olduğu iller...
Birçok ilde dün başlayan yoğun kar yağışlarının ardından valiliklerden kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, Zonguldak, Bolu, Bartın, Aksaray, Düzce, Van ve daha birçok il genelinde 29 Aralık bugün eğitim öğretim yapılmayacak. Peki, yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Salı hangi illerde okullar tatil edildi?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 30 ARALIK İÇİN İLK KARAR!
Elazığ, Van, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Muş, Mardin, Bitlis, Bingöl, Bolu, Düzce ve daha pek çok şehir merkezinde veya ilçelerinde kar tatili haberi verilmişti. 29 Aralık kararlarının uygulanması ardından Valilikler bu kez 30 Aralık için hava durumundan doğacak kar tatili ihtimalini değerlendiriyor.
ŞIRNAK'IN O İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Şırnak Valiliği, meteorolojik veriler ve devam eden olumsuz hava koşullarını göz önünde bulundurarak yarın için karar aldı. Valiliğin resmi duyurusuna göre:
Şırnak Merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde;
İdil ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitimde 29 Aralık Pazartesi günü öğleden sonra ve 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildi.
Okullarda eğitime ara verilen günlerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
BOLU'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA DEVAM EDECEK
Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık Salı günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.
Öte yandan, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Ayrıca, bugün de okullar tatil edilmişti.
BATMAN VE SİİRT KAR TATİLİ
Batman ve Siirt Valiliği, salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu.
Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 30 Aralık Salı günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük değerlendirmesine göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI
Şırnak Üniversitesince, kentte etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün öğleden sonra ve yarın ara verildiği duyuruldu.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, senato kararıyla bugün ve yarın yapılması planlanan final sınavlarının cumartesi ve pazar gününe ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KAR TATİLİ
Mardin Artuklu Üniversitesinde, kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunun aldığı karar doğrultusunda üniversitenin tüm yerleşkelerinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya Valiliği 30 Aralık Salı günü için henüz bir açıklamada bulunmadı. Kar yağışının devam etmesi ve ulaşımı olumsuz etkilemesi durumunda yeni bir karar alınması söz konusu olacak.