'Bugün okullar tatil mi?' sorunun cevabı öğrenciler ve velileri tarafından sorgulanıyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı illerde eğitime ara verildi. Peki bugün hangi illerde okullar tatil?
Karabük
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verildi.
Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 30 Aralık Salı günü, Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve ögretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel gereksinimli personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
Diyarbakır
Diyarbakır Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün de ara verildiğini duyurdu.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü 1 gün süreyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Aynı gün, hamile ve engelli kamu personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.
Sakarya
Sakarya’nın Hendek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı okullar ile taşımalı eğitim çerçevesinde mahallelerde eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.
Hendek Kaymakamlığı ilçe genelinde devam eden olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı yeni tatil kararlarını duyurdu. İlçe genelindeki 17 mahalleden yapılan taşımalı eğitim faaliyetleri de durduruldu. Karar çerçevesinde; Dikmen, Kurtuluş, Bakacak, Yeniyayla, Aksu, Göksu, Karadere, Sümbüllü, Pazarcık, Dededüzü, Muradiye, Hicriye, Bıçkıatik, Eskibıçkı, Harmantepe, Kırktepe ve Kocatöngel mahallelerinden yapılan ilk ve ortaöğretim taşımalı eğitimine 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.
Van
Van genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün de eğitime ara verildi.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kent genelinde 30 Aralık 2025 Salı günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 30.12.2025 Salı günü ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.
Düzce
Düzce’nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 30 Aralık Salı günü tatil edildi.
Tunceli
Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"30 Aralık Salı günü meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. İl merkezimiz ve diğer ilçelerimizde ise eğitime devam edilecektir."
Çankırı
Çankırı Valiliği olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Kurşunlu, Orta ve Yapraklı ilçelerimizdeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur’an kursları dahil) 30 Aralık 2025 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. İlçelerimizde kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu anasınıfına devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Korgun ve Ilgaz ilçelerimizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.
Artvin
Artvin’de etkisini sürdüren kar yağışı, don ve aşırı buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Artvin Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan değerlendirmelere göre il genelinde devam eden kar yağışına ilave olarak don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak; Artvin merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat, Murgul, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde bulunan ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 30 Aralık Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Açıklamada ayrıca, Artvin merkez, Şavşat, Murgul, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Rize
Çamlıhemşin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kar yağışının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemizde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar değerlendirilmiş, öğrencilerimizin güvenliği öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda 30 Aralık Salı günü ilçemizde taşımalı eğitim kapsamında bulunan tüm özel eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okullarımızda bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ederiz."
Muş
Muş'un Varto ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildi.
Varto Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "30 Aralık 2025 tarihinde ilçe merkezindeki okullarımızda eğitim-öğretime devam edilecek olup, taşımalı ve köy okullarımızda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.
Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildi.
Malazgirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre ilçede önceki gün başlayan yoğun kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.
Buzlanma riskinin ve elverişsiz hava koşullarının bugün de devam edeceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"30 Aralık 2025 Salı günü ilçemiz genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarımızda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlçe merkezindeki okullarımızda eğitim öğretim devam edecektir."
Bulanık Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise "30 Aralık 2025 tarihinde ilçe merkezindeki okullarımızda eğitim öğretime devam edilecek olup, taşımalı ve köy okullarımızda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava koşullarının beklendiği belirtildi.
Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 30 Aralık Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."
Şanlıurfa'da bugün de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.
Zonguldak
Zonguldak Valiliği, kent genelinde etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yayımlanan duyuruda, meteorolojik veriler ve mevcut hava şartları göz önüne alınarak tedbir kararı alındığı bildirildi. Tatil kararının 30 Aralık 2025 Salı günü geçerli olduğu belirtildi. Karara göre; il genelinde "Taşımalı Eğitim" kapsamında bulunan özel eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyesindeki okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Açıklamada ayrıca vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, "Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.
Bitlis
Bitlis'te yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada çarşamba günü beklenen kar yağışı ve olası buzlanma riski nedeniyle 30-31 Aralık 2025 günleri okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre aşırı soğuklarla birlikte, 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.”
Hakkari
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 30 Aralık 2025 Salı günü eğitime ara verildi.
Bingöl
Bingöl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde taşımalı, Kiğı, Karlıova ve Adaklı ilçelerinde tüm eğitime 1 gün ara verildi.
Mardin
Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada da, “30.12.2025 Salı günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.
Kastamonu
Kastamonu'da kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime, 11 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Ağlı, Araç, Azdavay, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, İhsangazi, Küre, Pınarbaşı, Seydiler ve Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildi.
Abana, Bozkurt, Cide, Doğanyurt ve İnebolu'da ise bugün taşımalı eğitim yapılamayacak.
Açıklamanın devamında, genel eğitim-öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Daha önce yapılan açıklamada ise kent merkezinde eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.
Siirt
Siirt Valiliği’nden de il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları ile meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, vatandaşlar ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı tedbirler alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda, 30 Aralık Salı günü ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Siirt kent merkezinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezin her türlü motosiklet aracı ile kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malûl, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.
Batman
Batman'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının daha da düşmesinin beklendiği ve buna bağlı buzlanma ile don riskinin artacağı belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle bugün il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Ayrıca, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Öte yandan, Kozluk, Beşiri, Gercüş ve Sason ilçeleri ile taşımalı eğitimin yapıldığı il merkezindeki okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verilmişti.
Bolu
Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık Salı günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.
Öte yandan, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bugün idari izinli sayılacağı bildirildi. Ayrıca, bugün de okullar tatil edilmişti.
Elazığ
Elazığ'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün daha ara verildi.
Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre 30 Aralık Salı günü aşırı buzlanma ve 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışı olacağının değerlendirildiğini belirtti.
Hatipoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Sevgili öğrenciler kıymetli veliler, 30 Aralık tarihinde ilimiz genelinde aşırı buzlanma beklenmekte ve 31 Aralık tarihinde de yoğun kar yağışı olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle 30 ve 31 Aralık tarihlerinde okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Lütfen boşluk olarak görmeyin ve bu iki günü iyi değerlendirin. Engelli personelimiz ve hamile çalışanlarımız da izinli sayılacaktır."
Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla bugün eğitime ara verilmişti.
Sinop
Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde bugün taşımalı eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Hava muhalefeti dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu doğrultuda, Türkeli ilçesinde ilçe genelinde tüm okullarda, Ayancık ve Erfelek ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Boyabat, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 30 Aralık Salı günü taşımalı eğitime ara verilmiştir."
Şırnak
Şırnak Valiliği kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre Şırnak merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü öğleden sonra ve 30 Aralık 2025 Salı günü eğitim yapılmayacak. İdil ilçesinde ise yalnızca köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için aynı tarihlerde eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca eğitime ara verilen günlerde malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.