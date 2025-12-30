



Artvin





Artvin’de etkisini sürdüren kar yağışı, don ve aşırı buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.





Artvin Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan değerlendirmelere göre il genelinde devam eden kar yağışına ilave olarak don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak; Artvin merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat, Murgul, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde bulunan ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 30 Aralık Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.





Açıklamada ayrıca, Artvin merkez, Şavşat, Murgul, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.



