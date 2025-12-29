Hakkari'de okullar tatil mi? 30 Aralık kar tatili valilik açıklaması

Yeni Şafak
20:4629/12/2025, Pazartesi
AA
Hakkari'de yoğun kar yağışı sürüyor. Meteoroloji'nin tahminleri ve uyarıları sonrası birçok ilde kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Hakkari'de de etkili olan kar yağışıyla beraber öğrenciler okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Son dakika açıklaması ise Hakkari Valiliğinden geldi.

Yurdun büyük bölümünde etkisini gösteren kar yağışı Hakkari'de de hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte, öğrencileri sevindirecek haber ise Hakkari Valiliğinden geldi.


Hakkari'de okullar tatil mi? 30 Aralık Salı

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.


Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde 2 gündür devam eden kar yağışının etkisini sürdüreceği, hava sıcaklığının düşmesiyle buzlanma ve don olaylarının meydana gelme riskinin artacağının öngörüldüğü belirtildi. Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 30 Aralık 2025 Salı günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ve 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.



