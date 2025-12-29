TOKİ tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konut için kura süreci resmen başladı. Hak sahiplerini belirleyecek ilk kura çekimi bugün Adıyaman’da gerçekleştirilecek. 19 Aralık’ta başvuruları sona eren proje kapsamında, kuraya katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılan kişilerin isim listeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Peki Adıyaman TOKİ 500 bin konut projesinde başvurusu reddedilenler kimler? İşte detaylı liste.

1 /14 TOKİ kura çekilişleri başlıyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek ilk kuralar yarın Adıyaman'da çekilecek. 19 Aralık'ta sona eren başvuru sürecinin ardından geçerli başvurular değerlendirildi ve kuraya katılmaya hak kazananlarla başvurusu reddedilenlerin isim listeleri yayımlandı. İşte Adıyaman TOKİ 500 bin konut projesi kuraya katılacaklar ve reddedilenler listesi detayları.

2 /14

3 /14

4 /14

5 /14

6 /14

7 /14

8 /14

9 /14

10 /14

11 /14

12 /14