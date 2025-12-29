Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Adıyaman’da TOKİ başvurusu reddedilenler kimler? İşte 500 bin sosyal konut projesi kuraya katılmayacaklar listesi

Adıyaman’da TOKİ başvurusu reddedilenler kimler? İşte 500 bin sosyal konut projesi kuraya katılmayacaklar listesi

09:4229/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konut için kura süreci resmen başladı. Hak sahiplerini belirleyecek ilk kura çekimi bugün Adıyaman’da gerçekleştirilecek. 19 Aralık’ta başvuruları sona eren proje kapsamında, kuraya katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılan kişilerin isim listeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Peki Adıyaman TOKİ 500 bin konut projesinde başvurusu reddedilenler kimler? İşte detaylı liste.

TOKİ kura çekilişleri başlıyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek ilk kuralar yarın Adıyaman'da çekilecek. 19 Aralık'ta sona eren başvuru sürecinin ardından geçerli başvurular değerlendirildi ve kuraya katılmaya hak kazananlarla başvurusu reddedilenlerin isim listeleri yayımlandı. İşte Adıyaman TOKİ 500 bin konut projesi kuraya katılacaklar ve reddedilenler listesi detayları.

Adıyaman’da TOKİ başvurusu reddedilenler listesi için tıklayın


Adıyaman TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıklayın

#Adıyaman
#Adıyaman TOKİ kurası
#TOKİ kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Adıyaman kurası nereden canlı izlenecek? Adıyaman TOKİ kura çekilişi canlı izle linki