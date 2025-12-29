Yeni Şafak
Dijital vicdan nedir, ne anlama gelir?

14:0829/12/2025, Pazartesi
TDK 2025 yılının kelimesi dijital vicdan oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı “Dijital vicdan” oldu" dedi. Peki dijital vicdan nedir, ne demek ne anlama gelir? İşte 2025 dijital vicdan TDK anlamı.

TDK'den yapılan açıklamada halktan gelen öneriler ve alanında uzman isimlerden oluşan 23 kişilik değerlendirme kurulu tarafından belirlenen 5 kelime/kavramın, TDK'nin internet sitesinde halk oylamasına sunulduğu hatırlatıldı. Oylamaya değer bulunan kelimelerin 'dijital vicdan', 'vicdani körlük', 'çorak', 'eylemsiz merhamet' ve 'tek tipleşme' olarak belirlendiği ve 'dijital vicdan' kavramının yılın kelimesi/kavramı seçildiği belirtildi. Peki dijital vicdan nedir, ne demek ne anlama gelir?

DİJİTAL VİCDAN NE DEMEK?

"İnsanlar çoğu zaman gerçek hayatta sorumluluk almadıkları ya da almak istemedikleri konularda, sosyal medyada bir paylaşım ya da beğeniyle 'vicdanlarını rahatlatma' eğilimine girmektedir. Bu durum, bireysel duyarlılığı pasifize ederek vicdanı 'tıklanabilir bir işlem'e indirgemektedir. Beğeni, paylaşım ve yorum yapan bireyler, bir 'tıklama' aracılığıyla insani görevlerini yerine getirdiğini hissetmektedir. Merhamet ve insaf duygusunu ise sembolik görünürlükle sınırlamaktadır. Bu nedenle 'dijital vicdan' kavramı, çağımızda vicdanın dijital ortamda aldığı bu yeni, çoğu zaman yanıltıcı işlevi anlatan gerekli bir kavram olarak dilimizde yerini almalıdır.


