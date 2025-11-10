Türkçe’ye farklı dillerden giren ya da zamanla değişime uğrayan kelimeler anlam ve köken yönünden araştırılıyor. Bu araştırmalar arasında megaloman kelimesinin anlamı ve kökenine ilişkin sorgulamalar da yer alıyor. Megaloman kelimesini ilk kez duyan kişiler arama motoru Google'da 'megaloman ne demek ne anlama geliyor?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki megaloman kelimesinin kökeni ne, megaloman kelimesinin kaç anlamı var?

Megaloman Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Megaloman kelimesi, kendini beğenmiş, kendisini başkalarından üstün gören kişileri ifade etmek için kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Megaloman kelimesinin, kendisini beğenmiş ve başkalarından üstün olduğunu düşünen kişiler için kullanılmakta olduğunu söylemek de mümkün olmaktadır. Megalomani tek başına bir psikolojik rahatsızlık olarak değerlendirilmese bile başka bir ruhsal sorunun habercisi olabilmektedir.

Megaloman Kime Denir?

Kendisini başkalarından üstün gören ve kendilerini büyük gören kişilere megolaman denilmektedir. Megolaman, kendini çok büyük ve çok önemli gören kişiler için kullanılmakta olan bir ifade olarak bilinmektedir. Megolamani, önemli bir ruhsal sorunun habercisi niteliğinde olan bir davranış bozukluğudur. Türkçeye Fransızcadan geçmiş olmasına rağmen megolaman, dilimizde uzun yıllardan beri kullanılmakta olan bir kelimedir.

Megolaman Kelimesinin TDK Anlamı

Megalomaniye tutulmuş olan, kendini çok büyük gören kimse

Megolaman Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Megalomanların at oynattığı edebiyat dünyamız, bu kabîl gerçekçi itiraflara pek alışık değildir.







