Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün? 2026 Ramazan ve bayram takvimi açıklandı

Türkiye’de milyonlarca Müslümanın merakla beklediği 2026 Ramazan ayının başlangıç tarihi netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre ilk oruç, Şubat ayında tutulacak. Ramazan’ın başlangıcı, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihleri de resmi takvimle birlikte belli oldu.
Türkiye genelinde üç ayların başlamasıyla birlikte gözler Ramazan ayına çevrildi. Her yıl hicri takvim nedeniyle miladi takvime göre geriye gelen Ramazan’ın 2026 yılına ait tarihleri, Diyanet’in vakit hesaplamaları doğrultusunda kesinleşti. Buna göre ilk sahur ve ilk oruç için geri sayım başladı.
Ramazan ne zaman 2026? İlk oruç hangi gün tutulacak?
Resmi takvime göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. Bu nedenle 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk teravih namazı kılınacak, ardından sahura kalkılarak yılın ilk Ramazan orucu için niyet edilecek.
2026 Ramazan ayı ne zaman bitiyor?
Ramazan’ın ilk orucu 19 Şubat’ta tutulurken, ayın son orucu 19 Mart 2026 Perşembe günü eda edilecek. Aynı gün Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek ve Türkiye genelinde bayram hazırlıkları başlayacak.
Kadir gecesi ve Ramazan Bayramı tarihleri
Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olarak geçen Kadir Gecesi, 2026 yılında 16 Mart Pazartesi gecesine denk geliyor. Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve üç gün boyunca kutlanacak.
Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır.
İnsanlığın kararan ufkunu aydınlatan Kur’an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır. İslam’ın beş esasından biri olan oruç da bu aya tahsis edilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذٖيٓ اُنْزِلَ فٖيهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُۜ وَمَنْ كَانَ مَرٖيضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَۜ يُرٖيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرٖيدُ بِكُمُ الْعُسْرَۘ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur’an indirilen aydır. Sizden bu aya yetişen, onda oruç tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık ister, zorluk istemez. O, sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiği için, Allah’a tazim etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.”(295)