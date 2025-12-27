HAVA DURUMU SON DAKİKA HABERLERİ 27 ARALIK: Ankara, Bursa, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ne zaman kar yağacak?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR DAHİL İL İL 27 ARALIK 2025 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinin yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.





BURSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı





ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu





İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu





KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu





EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı





DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu





İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu





MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu





AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu





HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu





İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.





ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı





ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı





KAYSERİ °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı





KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı





BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce, Sinop'un batısı ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklara kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı





DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu , yüksekleri başta olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.





SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçecek. Yağışların batı ilçelerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.





ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, kıyıları kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yoğun kar yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı





RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı





SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu





TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, güneydoğusunda yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.





ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.





KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.





MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur zamanla kar yağışlı





VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek. Yağışların güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak zamanla karla karışık yağmurlu, Diyarbakır ve Batman ile Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.





BATMAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu





DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu





GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu





MARDİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu