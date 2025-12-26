Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? 26 Aralık bugün oynanacak maçlar

Futbolseverler bugünkü maç programını merak ediyor. Trendyol 1. Lig’de Sakaryaspor evinde Manisa FK’yı konuk ediyor. Manchester Utd - Newcastle İngiltere Premier Lig’nde mücadele edecek. CAF Afrika Uluslar Kupası maçlarında da heyecan dorukta. Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Hilal - Al Khaleej karşı karşıya geliyor. İşte 26 Aralık bugün oynanacak maçlar.

Futbol tutkunları bugün sahne alacak karşılaşmaları yakından takip ediyor. Trendyol 1. Lig’de Sakaryaspor, kendi sahasında Manisa FK’yı ağırlıyor. İngiltere Premier Lig’de dev randevuda Manchester United ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. CAF Afrika Uluslar Kupası’nda da gün boyu heyecan sürerken, Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Hilal ile Al Khaleej karşı karşıya geliyor. İşte 26 Aralık Cuma bugün oynanacak maçlar, maç saatleri ve maçların canlı yayınlanacağı kanallar.

Bugün hangi maçlar var?

15:30 Angola - Zimbabve CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

18:00 Mısır - Güney Afrika CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

20:00 Sakaryaspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Al Hilal - Al Khaleej Suudi Arabistan Pro Lig tabii Spor

20:30 Zambiya - Komorlar CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

23:00 Manchester Utd - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

23:00 Fas - Mali CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

