Futbol tutkunları bugün sahne alacak karşılaşmaları yakından takip ediyor. Trendyol 1. Lig’de Sakaryaspor, kendi sahasında Manisa FK’yı ağırlıyor. İngiltere Premier Lig’de dev randevuda Manchester United ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. CAF Afrika Uluslar Kupası’nda da gün boyu heyecan sürerken, Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Hilal ile Al Khaleej karşı karşıya geliyor. İşte 26 Aralık Cuma bugün oynanacak maçlar, maç saatleri ve maçların canlı yayınlanacağı kanallar.