Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
1995, 2005 ve 2015 SSK başlangıcı olan yaşadı: 2160 ve 3600 gün ile erken emeklilik şansı doğdu

1995, 2005 ve 2015 SSK başlangıcı olan yaşadı: 2160 ve 3600 gün ile erken emeklilik şansı doğdu

09:1926/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
2160 ve 3600 günle erken emeklilik şartları
2160 ve 3600 günle erken emeklilik şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilikle ilgili yaptığı duyurularla birçok çalışanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle farklı sigorta başlangıç tarihlerine sahip kişiler için belirlenen prim gün sayılarıyla emeklilik hakkı gündemde. Daha önce yapılan açıklamalarda, SSK girişi 1994, 2004 ve 2014 olanlar için 2160 ve 3600 gün primle emeklilik imkanının mümkün olabileceği vurgulanmıştı. Peki, kimler bu haktan yararlanabilir? İşte detaylar…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanlar için emeklilik sürecini yakından ilgilendiren duyurular yapmaya devam ediyor. Özellikle erken emeklilik beklentisi olan milyonlarca kişi, SGK'nın açıklamalarını büyük bir merakla takip ediyor. Zaman zaman yapılan bilgilendirmeler, belirli prim günü ve sigorta başlangıç tarihine sahip çalışanlar için erken emeklilik imkanlarını gündeme getiriyor. Peki, kimler bu fırsatlardan yararlanabilir? İşte detaylar…

Öte yandan SGK, geçmiş dönemlerde bazı şartlara bağlı olarak erken emeklilik hakkı oluşabildiğini açıklamıştı. Bahsedilen açıklamalara göre, SSK başlangıç yılı 1994, 2004, 2014 ve diğer tarihlerde olan kişiler adeta yaşadı bile denilebiliyor. Çünkü bazı durumlarda erken emeklilik imkanı oluşabiliyor.

Peki, SGK hangi durumlarda erken emeklilik imkanı sağlıyor? Ayrıca SSK başlangıç yılı 1994, 2004, 2014 ve diğer tarihlerdeki kişileri kapsayan haklar ne?

Aşağıda 2160 ve 3600 gün primle erken emeklilik hakkı oluşabilen durumlardan bazıları yer alıyor.

SGK TARAFINDAN ANNELER İÇİN SUNULAN HAK

SGK, bazı şartlar oluştuğunda çalışan anneler için 2160 gün (6 yıl) borçlanma ile erken emeklilik imkanı sağlayabiliyor.

Bu doğrultuda 3 çocuğa kadar borçlanma ile sigortalı çalışan anneler, prim ve yaş şartlarını doldurduktan sonra 6 yıl önceden emekli olabiliyorlar.

1800 GÜN PRİMLE EMEKLİLİK

İş yapma gücünde yüzde 60 ve üzeri kayıp yaşayan sigortalı çalışanlar, malulen emeklilik imkanından faydalanabiliyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan kişilerin, sağlık raporu almaları ve bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor.

Malulen emeklilik sürecinde yaş şartı aranmıyor ve en az 1800 gün prime bakılıyor.

ENGELLİ ÇALIŞANLARA YÖNELİK HAK

Engelli çalışan kişiler için SGK tarafından açıklanan bazı haklar bulunuyor. SGK tarafından yapılan paylaşımlara göre, yüzde 40 ve üzeri engelli indirimi olan çalışanlar, 15 yıl ve 3600 günden başlayarak erken emekli olabiliyorlar.

Ek olarak SGK tarafından sağlanan bu hakta, yaş şartı aranmıyor.

KISMİ EMEKLİLİK

Bazı şartlar oluştuğunda, 15 yıl ve 3600 günü tamamlayan sigortalı çalışanlar erken emekli olabiliyorlar. Kısmi emeklilik kapsamında gerçekleşen bu hakta, yaş şartının yerine getirilmesi gerekiyor.

Öte yandan bu hakkın, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanlar için geçerli olduğu belirtiliyor.

Not: Erken emeklilik ve diğer konular hakkında daha detaylı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilebilir.

#erken emeklilik
#Erken Emeklilik Tablosu
#Emeklilik Yaşı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da hangi mahallelerde sular kesilecek? İşte 26 Aralık ASKİ su kesintisi programı