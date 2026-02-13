Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI! KOCAELİ TOKİ hak sahibi belirleme kura sonuçları açıklandı mı? Kocaeli TOKİ kura sonucu sorgulama Gebze, Derince, Körfez, Dilovası, Çayırova

TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI! KOCAELİ TOKİ hak sahibi belirleme kura sonuçları açıklandı mı? Kocaeli TOKİ kura sonucu sorgulama Gebze, Derince, Körfez, Dilovası, Çayırova

12:1113/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Kocaeli’de yapılacak kura çekimi için takvim netleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde kent genelinde inşa edilecek 10 bin 340 konutun hak sahipleri, 13 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak çekilişle belirlenecek. Yoğun ilgi gören projede başvuru rakamları da dikkat çekti.

Kocaeli için toplam 153 bin 432 kişi başvuru yaparken, 21 bin 46 başvuru şartları taşımadığı gerekçesiyle elendi. Yapılan incelemelerin ardından 132 bin 386 aday kura çekimine katılmaya hak kazandı. Böylece gözler, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş saatine çevrildi.

KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Ayrıca asil ve yedek hak sahipleri isim listeleri de aynı gün erişime açılacak. Kura sonucu ev sahibi olmaya hak kazanan şanslı isimler, %10 peşinat ödeyerek hayallerindeki eve kavuşacak. Geri kalan borçlar ise 20 yıla varan (240 ay) vade seçenekleriyle ödenebilecek. Özellikle kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunan bu modelde, 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri dar gelirli ailelerin önceliği olacak.

KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI

KOCAELİ TOKİ 10 BİN 340 KONUT İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

TOKİ tarafından Kocaeli’de hayata geçirilecek konutların ilçe bazlı dağılımı şu şekilde açıklandı:

İzmit-Başiskele-Kartepe: 4.800 Konut

Gebze: 2.000 Konut

Dilovası: 1.750 Konut

Körfez: 1.200 Konut

Çayırova: 500 Konut

Derince: 90 Konut

#Kocaeli
#Kocaeli kura sonuçları
#Kocaeli Toki Kura Çekimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav ve başvuru tarihleri