Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla örgüt faaliyetleri kapsamında çocukları araç olarak kullanan örgüt yöneticilerine verilen cezalar artırılacak, trafikte yol kesme müstakil suç olarak düzenlenecek.

Terör ve örgütlü suçlar, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı, istismar suçları kapsam dışında tutuldu. Depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar da düzenlemeden yararlanamayacak. Kanunlaşan pakette, toplum huzurunu tehdit edenlere yönelik caydırıcı önlemler de yer alıyor. Havaya ateş edenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilecek, suç toplu törenlerde işlenirse cezası 7 buçuk yıla yükselecek.

Trafikte yol kesmek de tek başına suç oldu. Bir aracı durduran veya engelleyene 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Havaya ateş edenlere ne kadar ceza verilecek?

Cezaevlerinden tahliyeler başladı mı?