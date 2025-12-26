Yeni Şafak
Havaya ateş edenlere ne kadar ceza verilecek?

Havaya ateş edenlere ne kadar ceza verilecek?

26/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Havaya ateş etme cezası
Havaya ateş etme cezası

11. Yargı Paketi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Bu kapsamda; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından; 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme, 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı tanınmaktadır. Havaya ateş edenlere ceza verilecek. Peki havaya ateş edenler ne kadar, kaç yıl hapis yatacak?

Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla örgüt faaliyetleri kapsamında çocukları araç olarak kullanan örgüt yöneticilerine verilen cezalar artırılacak, trafikte yol kesme müstakil suç olarak düzenlenecek.

Terör ve örgütlü suçlar, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı, istismar suçları kapsam dışında tutuldu. Depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar da düzenlemeden yararlanamayacak. Kanunlaşan pakette, toplum huzurunu tehdit edenlere yönelik caydırıcı önlemler de yer alıyor. Havaya ateş edenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilecek, suç toplu törenlerde işlenirse cezası 7 buçuk yıla yükselecek.

Trafikte yol kesmek de tek başına suç oldu. Bir aracı durduran veya engelleyene 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Havaya ateş edenlere ne kadar ceza verilecek?

Havaya ateş edenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilecek, suç toplu törenlerde işlenirse cezası 7 buçuk yıla yükselecek.

Cezaevlerinden tahliyeler başladı mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 11. Yargı Paketi ile ilgili olarak açıklamada bulundu ve "Ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gideren düzenlemeyi hayata geçirdik" dedi. Tunç ayrıca, "25 Aralık itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

#11. Yargı Paketi
#Havaya ateş etme cezası
#infaz düzenlemesi
