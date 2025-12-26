11'inci Yargı Paketi, Meclis genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarında cezalar arttı. Suçun işleniş tarihi 31 Temmuz 2023 öncesi olanlar, daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve denetimli serbestliğe çıkma imkanından faydalanabilecek. Kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılma nasıl olacak? sorusu da yanıtını buldu. İşte detaylar.
AK Parti'nin hazırladığı 11'inci Yargı Paketi, Meclis genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre terör ve örgütlü suçlar, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı, istismar suçları ile 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalarda sorumluluğu bulunanlar kapsam dışı tutuldu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 11. Yargı Paketi ile ilgili olarak açıklamada bulundu ve "Ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gideren düzenlemeyi hayata geçirdik" dedi. Tunç ayrıca, "Bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.
Kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılma nasıl olacak?
Belirlenen kapsamdaki suçlardan kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası 10 yıldan az ise 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar, bu şartların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilecek. Bu hükümlüler ile 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılacak.