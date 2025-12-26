Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

26/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
IHA
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşları ile Trump’ın Afrika’dan Sorumlu Danışmanı Boulos'la görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerde Somali'yle ilgili gelişmeler ve Gazze'deki son durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Somali’yle ilgili gelişmeler ve Gazze’deki son durum ele alındı. Bakan Fidan’ın, ABD Başkanı Trump’ın Afrika’dan Sorumlu Danışmanı Massad Boulos ile yaptığı telefon görüşmesinde de Somali konusu değerlendirildi.



