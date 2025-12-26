BİLSEM SONUÇLARI 2025: BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce veli ve öğrencinin heyecanla beklediği 2025-2026 BİLSEM ön değerlendirme sürecinde sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi doğrultusunda 15 Aralık’ta başlayan uygulamalar devam ederken, bireysel değerlendirmeye geçecek öğrencilerin ne zaman belli olacağı araştırılıyor.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat'ta açıklanacak. Böylece bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler belli olacak.

Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde elektronik ortamda tablet bilgisayarlar üzerinden 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

ÖN DEĞERLENDİRME SONRASI...

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireyseldeğerlendirme uygulamalarına alınacak.

Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacaktır. Ancak uygulamalar RAM’ların ve BİLSEM’lerin fiziki koşullarının uygun olmaması durumunda uygulamanın gerçekleştirileceği kurumun ilgili RAM’ların ve BİLSEM’lerin sorumluluk bölgesinde bulunması şartı ile il tanılama sınav komisyonunun kararı doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.