İstanbul'da baraj doluluk oranları yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu.. İSKİ 26 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. Geçtiğimiz yılların aynı gününe ait baraj seviyeleri ile kıyaslandığında doluluk oranlarında son durum megakentliler için sevindirici. Yaz aylarıyla birlikte baraj seviyelerinde düşüş yaşanan İstanbul güncel baraj doluluk oranı verilerine dair İSKİ, 26 Aralık 2025'te son durumu açıkladı. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!
İstanbul baraj doluluk oranı 26 Aralık Cuma yani bugün en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI: 26 ARALIK 2025 VERİLERİ
İstanbul baraj doluluk oranları yakından takip edilmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının genel doluluk oranı % 17,63 olarak açıklandı. Bu oran dün 17,7, Salı günü ise % 17,62 seviyesindeydi. Son yılların en düşük Aralık ayı baraj doluluk oranına sahip olan İstanbul barajları kar yağışını bekliyor. Bu oran, şehrin su ihtiyacını karşılayan Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos barajlarının tamamını kapsamaktadır.
26 ARALIK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İşte 25 Aralık'ta paylaşılan son verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı şöyle sıralandı:
İstanbul barajlarında en yüksek doluluk oranı % 53,65 ile Elmalı Barajı'nda bulunuyor. Ona en yakın doluluk oranı ise % 27,75 ile Darlık Barajına ait. En düşük baraj doluluk oranı ise % 3,37 Kazandere ve % 2,48 ile Pabuçdere barajlarına ait.