PYD/SDG gerginlik peşinde

Esed rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinin ardından toprak bütünlüğünü korumak için ülkenin kuzeydoğusunda geniş alanları ABD desteğiyle kontrol eden SDG/PKK ile 10 Mart’ta anlaşma imzalayan Şam yönetiminin anlaşmanın uygulanması için tanıdığı süre sona eriyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı, SDG/PKK lideri Mazlum Abdi’nin önceki gün yaptığı, “Entegrasyon konusunda ilerleme kaydedildiği ve Adem-i Merkeziyetçi yönetimle ilgili müzakerelerin sürdüğü” açıklamasını yalanladı. Müzakerelerin durduğunu belirten bakanlık, SDG/PKK’nın bu açıklamalarını medya propagandası olarak belirlerken, “10 Mart anlaşmasının uygulanmasını beklediğini” bildirdi. Buna karşılık SDG/PKK militanları, Halep’in kuzeyindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye Mahalleleri’nde güvenlik güçlerine yönelik saldırılara girişmeye devam ediyor. Şam yönetimi, bu ihlallerin cevap bulacağı uyarısını yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın da bugün 10 Mart anlaşmasının akıbetine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

ÖRGÜT YİNE SALDIRDI

Terör örgütü SDG/PKK, cuma gecesi 10 Mart anlaşması kapsamında çekildiğini ilan ettiği Halep’in kuzeyindeki Kürt çoğunluklu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallerinde Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik noktalarına iki yeni saldırı düzenledi. Saldırıda bir güvenlik görevlisi yaralandı. Konuya dair bir açıklama yapan Halep İç Güvenlik Müdürü Muhammed Abdulgani, SDG/PKK militanlarının güvenlik güçlerine yönelik saldırılarının 10 Mart anlaşmasının ihlali anlamına geldiğini belirterek, örgüte bu ihlallerin karşılık bulacağı uyarısını yaptı. Abdulgani, yerel halktan güvenlik güçlerinin talimatlarına uymalarını talep ederken bölgede yükselen gerilimden örgütün sorumlu tuttu.

HALK ENDİŞELİ

SDG/PKK militanları geçtiğimiz pazartesi günü de Halep’in üç semtine top ateşi saldırıları düzenlemiş ve yaşanan gerilimin ardından çok sayıda aile bölgeden göç etmişti. Örgüte bağlı militanların dünkü saldırılarının ardından da bölgede yaşayan yerel halk çatışmaların yeniden başlamasından endişe duyuyor. Syria TV’nin verdiği bilgiye göre, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleri yakınlarındaki bölgelerden çok sayıda aile Halep’in iç mahallelerine göç etti. Çatışma bölgesi olmasından endişelenen bölgelerde dükkanlar kapanırken, Halep’in iç mahallelerine göç eden ailelerin soğuk havaya rağmen geceyi parklarda geçirmek zorunda kaldığı bildirildi. Syria TV muhabirine konuşan El-Cemiliye mahallesi sakinlerinden Ebu Faris, evlerinin yakınlarına bir füze düşmesi nedeniyle ailesiyle birlikte evini boşaltmak zorunda kaldığını söyledi.

TARAFLARIN TALEPLERİ NE?

Öte yandan, 10 Mart'ta imzalanan anlaşma, SDG'ye bağlı Suriyeli savaşçıların orduya entegre olmasını, PKK militanlarının ülkeyi terk etmesini, SDG'nin kontrolündeki bölgeleri hükümete teslim etmesini ve bölgedeki Kürt nüfusun haklarının korunmasını ön görüyor. Anlaşmanın uygulanması için bu yıl sonuna kadar süre verilmesine rağmen SDG/PKK henüz fiili bir adım atmadı. Örgüt, entegrasyonun biri kadınlardan olmak üzere üç tugayla olmasını talep ederken bölgenin siyasi Adem-i Merkeziyetçi idareyle yönetilmesini istiyor. Şam ise bölgenin yine bölge halkı tarafından yönetilmesini ön gören İdari Adem-i Merkeziyetçiliği onaylarken özerkliğe gidecek bir siyasi Adem-i Merkeziyetçiliği reddediyor. Hükümet ayrıca, orduya entegre olacak SDG savaşçılarının emir komuta ordunun emir komuta zincirine tabi olmasını şart koşuyor.












