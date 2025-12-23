SDG’ye son uyarı

Terör örgütü SDG/YPG’ye Suriye ordusuna entegrasyon için tanınan sürenin dolmasına günler kala Suriye’ye kritik bir ziyaret gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Şam Uluslararası Havalimanı'nda üst düzey yetkililerce karşılanan Türk heyet, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile bir araya geldi. Fidan, Güler ve Kalın, ayrı ayrı mevkidaşlarıyla da görüştü.

ANA GÜNDEM: 10 MART MUTABAKATI

Ziyarette siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla Türkiye-Suriye ilişkilerinin son 1 yıllık seyri değerlendirildi. Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerini yakından ilgilendiren 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanma süreci kapsamlı biçimde ele alındı. Görüşmede ayrıca İsrail’in saldırganlığı nedeniyle Suriye’nin güneyinde beliren güvenlik riskleri üzerinde duruldu. Suriye sahasında oluşabilecek kırılganlıktan istifade etmeye çalışan terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasının önüne geçilmesine yönelik iş birliği masaya yatırıldı. Güvenlik meselelerinin yanı sıra Suriye’nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projeler de analiz edildi.

SDG, İSRAİL'LE KOORDİNASYON İÇİNDE

Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çok geniş kapsamlı görüşme yaptıklarını dile getiren Fidan, bölgesel güvenlik ve Suriye'nin istikrarına yönelik tehditleri ele aldıklarını ifade etti. Suriye'nin istikrarının Türkiye'nin istikrarı demek olduğuna dikkat çeken Fidan, bunun Türkiye için fevkalade önemli bir konu olduğunu söyledi. Suriye'de “SDG” adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını belirten Fidan, “SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte” dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’ye ilk ziyaretini 22 Aralık 2024’te gerçekleştirmişti. Şara ile Kasyun’dan Şam’ı seyreden Fidan, tam 1 yıl sonra dün de mevkidaşı Şeybani ile Kasyun’a çıktı.

SDG SOMUT ADIM ATMADI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de SDG’nin 10 Mart Mutabakatı'na ilişkin ciddi bir irade ortaya koymadığını ve somut bir adım atmadığını ifade etti: “Aksine sistematik bir oyalama süreci yaşandı. Son dönemde entegrasyon sürecini canlandırmaya yönelik, özellikle askeri boyuta ilişkin bir öneri gündeme geldi. Bu öneri Savunma Bakanlığımız tarafından hazırlanmış, karşı tarafın cevabı dün tarafımıza ulaşmıştır. Söz konusu yanıt şu anda detaylı şekilde inceleniyor. Sürecin ulusal çıkarlara nasıl hizmet edeceği değerlendiriliyor. Cezire bölgesine daha fazla önem vereceğiz. Suriye devleti orada olacaktır. Amacımız entegrasyonun fiilen hayata geçirilmesi, Suriye topraklarının tek ve bölünmez bir bütün olarak korunması, herhangi bölünmeye yol açılmaması ve Suriye’nin egemenliğini zedeleyecek idari ayrıcalıkların oluşmaması.”

Mültecilerin dönüşünü görüştüler

Son 1 yılda ülkede istikrar ve güvenlik konusunda büyük ilerleme olduğuna dikkat çeken Fidan, ABD Senatosu’nun Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasıyla artık yatırımların bu ülkeye gelecek olmasının büyük avantaj olduğunu vurguladı. İkili ilişkilerde başta ticaret ve mültecilerin onurlu şekilde geri dönüşünün de konuşulduğu bilgisini veren Fidan, şunları kaydetti: “Suriye'de tüm dünya gördü ki, gerçekten istikrarı sağlayan ve bütünlüğü güçlendirmeye çalışan bir yönetim ortaya konuldu. Türkiye'deki bazı sektörlerin Suriye'de daha yaygın olmasını, enerji konusunu konuştuk. Özellikle bölgesel ve küresel iş birliği açısından büyük fırsatlar olduğunun altını çizdik.”

Şam Büyükelçisi göreve başladı

Türkiye Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, dünkü görüşme kapsamında Türk heyetle Şam'a giderek görevine başladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından “Bismillah” mesajını paylaştı.







