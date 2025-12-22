Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye ordusu ile YPG/PKK arasında Halep'te çatışma çıktı: 5 yaralı

Suriye ordusu ile YPG/PKK arasında Halep'te çatışma çıktı: 5 yaralı

18:2222/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Terör örgütü YPG/PKK
Terör örgütü YPG/PKK

Suriye'nin Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgesi yakınlarındaki Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya YPG/PKK'nın Suriye uzantısı SDG, saldırı düzenledi. Suriye ordusu ile SDG arasında çıkan çatışmada 5 sivil yaralanırken, noktada güvenlik önlemleri arttırıldı.

Suriye ordusu ile ülkede SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK arasında Halep ilinde çatışma çıktı.

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep şehrinde çıkan çatışmada 5 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye’nin Halep şehrinde Suriye ordusuna bağlı güçlere saldırdı. Şehrin kuzey mahallelerini hedef alan saldırılarda 3’ü sivil savunma personeli olmak üzere toplam 5 sivil yaralandı. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde konuşlanan terör örgütü unsurları, Şeyhan Kavşağı çevresini keskin nişancı ve ağır makineli tüfeklerle ateş altına aldı. Şehrin birçok noktasında çatışma sesleri yankılandı.

Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG’li teröristlerin Eşrefiye Mahallesi’nden hareket ederek Şeyhan ve Lermun kavşakları yakınındaki iç güvenlik noktalarını hedef aldığı belirtilerek, saldırılar nedeniyle Gaziantep-Halep kara yolunun Lermun ve Şeyhan kavşağı yönündeki bölümünün trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Yetkililer, bölge halkına evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.



#Halep
#PKK/YPG
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK 1000 sözleşmeli personel alımı: SGK personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartlar neler? KPSS-2025/2 tercih kılavuzu