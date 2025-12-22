Suriye ordusu ile YPG/PKK arasında Halep'te çatışma çıktı: 5 yaralı

Suriye'nin Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgesi yakınlarındaki Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya YPG/PKK'nın Suriye uzantısı SDG, saldırı düzenledi. Suriye ordusu ile SDG arasında çıkan çatışmada 5 sivil yaralanırken, noktada güvenlik önlemleri arttırıldı.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye’nin Halep şehrinde Suriye ordusuna bağlı güçlere saldırdı. Şehrin kuzey mahallelerini hedef alan saldırılarda 3’ü sivil savunma personeli olmak üzere toplam 5 sivil yaralandı. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde konuşlanan terör örgütü unsurları, Şeyhan Kavşağı çevresini keskin nişancı ve ağır makineli tüfeklerle ateş altına aldı. Şehrin birçok noktasında çatışma sesleri yankılandı.
Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG’li teröristlerin Eşrefiye Mahallesi’nden hareket ederek Şeyhan ve Lermun kavşakları yakınındaki iç güvenlik noktalarını hedef aldığı belirtilerek, saldırılar nedeniyle Gaziantep-Halep kara yolunun Lermun ve Şeyhan kavşağı yönündeki bölümünün trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Yetkililer, bölge halkına evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.