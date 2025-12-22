Suriye ordusu ile YPG/PKK arasında Halep'te çatışma çıktı: 5 yaralı

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye’nin Halep şehrinde Suriye ordusuna bağlı güçlere saldırdı. Şehrin kuzey mahallelerini hedef alan saldırılarda 3’ü sivil savunma personeli olmak üzere toplam 5 sivil yaralandı. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde konuşlanan terör örgütü unsurları, Şeyhan Kavşağı çevresini keskin nişancı ve ağır makineli tüfeklerle ateş altına aldı. Şehrin birçok noktasında çatışma sesleri yankılandı.