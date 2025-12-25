Yeni Şafak
Şam yönetimi: SDG ile temasları askıya aldık

17:3825/12/2025, Perşembe
Suriye Enformasyon Bakanlığı: SDG’nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Ayın 28’inde nihai yanıtımızı vereceğiz. Suriye hükümeti ile SDG arasında temaslar şu anda askıya alınmıştır.

