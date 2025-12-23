PKK/SDG Halep’i Dürziler Süveyda’yı karıştırdı

Suriye İçişleri Bakanlığı, cumartesi günü başkent Şam’ın güneyindeki Kadisiye beldesi ve Dera kırsalında, terör örgütü DEAŞ, Dürzi silahlı gruplar ve terör örgütü PKK/SDG'ye bağlı gruplara kaçırılmaya çalışılan çok sayıda silahı ele geçirdiğini bildirdi. Bakanlık, dün de Irak-Suriye sınırındaki El-Bukemal beldesinde, ülke dışına çıkarılmak üzere bir evde saklanan füzelere de düzenlenen operasyonla el konduğunu ilan etti. Operasyonların son dönemde artan DEAŞ saldırıları ve Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin Suriye kırsalında DEAŞ’a yönelik düzenlediği hava operasyonlarının hemen ardından gelmesi dikkat çekiyor.

DRONLAR ELE GEÇİRİLDİ

Kadisiye ve Dera’daki operasyonlarla ilgili açıklama yapan Suriye İçişleri Bakanlığı Bölge Güvenlik Müdürü Ahmed el-Delati, operasyonun bir tarlada tespit edilen şüpheli hareketlilik üzerine gerçekleştirildiğini belirtti. Delati, operasyonda çok sayıda FBF tipi dron ile kamikaze dronlarda kullanılan her biri iki kiloluk keselere konmuş 1,5 ton civarında TNT maddesinin ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonda 5 kişinin tutuklandığını belirten Delati, bu kişilerin mahkemeye çıkarılacağını kaydetti.

IRAK SINIRINDA UÇAKSAVAR FÜZESİ

İçişleri Bakanlığınca dün yayınlanan açıklamada ise Irak sınırındaki Deyr-i Zor iline bağlı El-Bukemal beldesinde gelen ihbar üzerine güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı ve bir evde Irak’a geçirilmek üzere çok sayıda SAM-7 tipi uçaksavar füzesinin bulunduğu aktarıldı. El-Bukemal beldesi, terör örgütü DEAŞ’ın yanı sıra SDG’nin de silah kaçakçılığı rotalarından biri olarak biliniyor. Ancak devrim sürecinde en fazla İran’a bağlı mezhepçi militanlar tarafından kullanılan bir rota olarak dikkat çekmişti.

RAKKA VE HASEKE’DE GERİLİM

Öte yandan, terör örgütü SDG/PKK’nın 10 Mart anlaşmasını uygulamamakta diretmesi, son dönemde Şam hükümeti ile örgüt arasındaki iplerin gerilmesine sebep oluyor. Bu gerilim, örgütün kontrolündeki Rakka ve Haseke bölgelerinde güvenlik olaylarını tetikliyor. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, SDG/PKK unsurları, pazar gecesi bazı grupların örgütten ayrılmasının ardından Rakka’yı kuşatma altına alarak giriş çıkışları engelledi. Söz konusu kaynaklar, son birkaç günde kentten Halep ve Şam yönüne doğru çok sayıda ailenin göç hareketi başlattığını ve SDG/PKK’nın bu göçü engellemeye çalıştığını aktardı. Haseke’nin güneyindeki antik kent Tel Acace’de ise kimliği belirsiz kişiler, bir tepeye taşlarla Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ismini yazdı. Terör örgütü PKK/SDG militanları, olay sonrası Haseke kırsalı, Kamışli ve El-Malikiye’de bazı baskınlar gerçekleştirerek halkı tehdit etti.

SÜVEYDA'DA AYRILIKÇI ÇATIŞMA

Akşam saatlerinde ise ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde güvenlik güçleri ile Dürzilerin ayrılıkçı kesiminin lideri olan Hikmet el-Hecri 'ye bağlı yasa dışı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in desteklediği Hikmet el-Hecri liderliğindeki silahlı Dürzi gruplar, Suveyda'nın batı kırsalındaki el Macdal, Rima Hazem, Valgha, el Mazra ve Atil bölgelerinde Suriye ordusuna ait noktalara saldırı düzenledi. Suriye ordusunun karşılık vermesi üzerine bölgede çatışmalar yaşandı.

SDG, HALEP'TE SİVİLLERE SALDIRDI

Operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/SDG, Halep'te Suriye ordusuyla çatıştı. Terör örgütü, Halep'in Şeyhan ve Leramon bölgesi yakınlarındaki Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya saldırdı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde bulunan YPG/PKK unsurları, önceden yapılan anlaşmalara rağmen Suriye ordusunun kontrol noktalarına ateş açtı. PKK'nın Halep il merkezi ve kırsalındaki sivil yerleşimlere topçu ve havan atışlarıyla düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.











