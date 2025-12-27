Yeni Şafak
KPSS-2025/2 SONUÇ TARİHİ: KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

15:2227/12/2025, Cumartesi
KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2025/2 tercih sonuçları için heyecan dorukta. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adayların 25 Aralık 2025’te tamamladığı merkezi atama tercih sürecinin ardından gözler ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran binlerce aday, “KPSS-2025/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

KPSS-2025/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM’nin merkezi atama takvimi kapsamında lise, ön lisans ve lisans mezunlarının tercih işlemlerini tamamlamasının ardından sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği günü merakla bekliyor.

KPSS-2025/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Geçtiğimiz sene 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklandı.

Bu sene de benzer tarihlerde sonuçların erişime açılması bekleniyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar KPSS 2025/2 tercih sonuçlarını açıklandığı andan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

