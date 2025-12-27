KPSS-2025/2 SONUÇ TARİHİ: KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2025/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM’nin merkezi atama takvimi kapsamında lise, ön lisans ve lisans mezunlarının tercih işlemlerini tamamlamasının ardından sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği günü merakla bekliyor.

KPSS-2025/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Geçtiğimiz sene 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklandı.

Bu sene de benzer tarihlerde sonuçların erişime açılması bekleniyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?