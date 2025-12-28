İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre 29 Aralık 2025 Pazartesi günü birçok ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Kar yağışı uyarısı yapılan iller arasında Zonguldak da yer aldı. Peki Zonguldak’ta okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Aralık Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre Karadeniz, Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kar yağışı uyarısı yapılan iller arasında Zonguldak da yer alması sonrası hem öğrenciler hem de veliler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki Zonguldak’ta okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?
Zonguldak’ta kar yağışı var mı okullar tatil mi?
Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Zonguldak’ta okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten 29 Aralık Pazartesi kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranırken, Zonguldak’ta okullar tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Zonguldak Valiliği, gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından il genelindeki ilçe bağlantı yolları ile köy yollarının son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Ereğli yolunda kar yağışının devam ettiği ancak kent genelinde kapalı yol bulunmadığı bildirildi. Açıklamada güzergâhların son durumuna da yer verildi. Buna göre, Zonguldak–Ereğli yolunda hafif kar yağışının etkili olduğu ancak yolun trafiğe açık olduğu bildirildi.
Ereğli–Akçakoca, Bakacakkadı–Bartın ve Bakacakkadı–Devrek güzergâhlarında kar yağışı olmadığı, yolların açık olduğu ifade edildi. Zonguldak–Bakacakkadı hattında yağmur yağışının etkili olduğu, Devrek–Mengen yolunda ise kar yağışına rağmen ulaşımın sağlandığı aktarıldı. İl genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı da açıklamada yer aldı.
Valilik, vatandaşlara dikkatli olmaları, trafik kurallarına uymaları ve zorunlu olmadıkça olumsuz hava koşullarında trafiğe çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.