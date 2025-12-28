Zonguldak’ta okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Zonguldak Valiliği, gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından il genelindeki ilçe bağlantı yolları ile köy yollarının son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Ereğli yolunda kar yağışının devam ettiği ancak kent genelinde kapalı yol bulunmadığı bildirildi. Açıklamada güzergâhların son durumuna da yer verildi. Buna göre, Zonguldak–Ereğli yolunda hafif kar yağışının etkili olduğu ancak yolun trafiğe açık olduğu bildirildi.