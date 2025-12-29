İstanbul'da okullar tatil mi? 29-30 Aralık Pazartesi kar tatili var mı, Valilik açıklaması geldi mi?

İstanbul’da etkisini artırması beklenen yağmur ve karla karışık yağışlar sonrası öğrenciler ve veliler gözlerini Valilikten gelecek açıklamalara çevirdi. “29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?” sorusu kent genelinde en çok araştırılan başlıklar arasına girdi.
Meteoroloji’nin İstanbul için yaptığı kuvvetli yağış ve soğuk hava uyarısı sonrası eğitim gündemi yeniden hareketlendi. İstanbul’da 29 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.
29 ARALIK PAZARTESİ İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?
29 Aralık Pazartesi günü için İstanbul genelinde eğitime ara verilmesine yönelik şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. İstanbul’da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz netlik bulunmuyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi:
Zonguldak: İl genelinde eğitime 1 gün ara
Kastamonu Küre: Tüm okullar kapalı
Şırnak Beytüşşebap: Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle tatil
Karabük: İl genelinde okullar kapalı
Düzce: Kar ve buzlanma nedeniyle 1 gün tatil
Van: İl genelinde eğitime ara verildi
Bu illerde ayrıca hamile, engelli ve özel durumu bulunan kamu çalışanları idari izinli sayıldı.
GÖZLER İSTANBUL VALİLİĞİ’NDE
İstanbul’da okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili kararın, hava şartlarının seyrine göre İstanbul Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklama yapılması halinde kamuoyuna anında bilgi verilecek.