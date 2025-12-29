2026 yılına yaklaşırken resmi tatil takvimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramı ile birlikte 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi milli bayramların hangi güne denk geleceği şimdiden merak ediliyor. Tatil planı yapmayı düşünenler, bayramların hafta içi mi yoksa hafta sonuna mı geldiğini öğrenmek istiyor. 2026’nın resmi tatilleri, hem kısa tatil kaçamakları hem de uzun süreli planlar yapmak isteyenler için yol gösterici olacak.

1 /8 Yeni yıla girmeye az bir zaman kala, 2026 resmi tatiller takvimi merakla araştırılıyor. Yılbaşı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, milli bayramlar ve diğer resmi tatil günleri 2026'da ne zaman, hafta sonu mu hafta içi mi olacağı tatil planı yapacakların rotasında yer almakta. Dini ve milli bayramların bazıları hafta içi günlere denk gelerek uzun tatil fırsatları sunarken, arife günleri yarım gün tatil olarak hesaplanıyor. İşte 2026 bayramlar ve tatil günleri detaylı takvimi.

2 /8 Yılbaşı ne zaman hangi gün? 2026 yılının ilk resmi tatili olan yılbaşı tatili, 1 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Yalnızca 1 gün sürecek bu tatil, hafta sonuna bağlanmadığı için kısa bir mola olacak.

3 /8 Sömestr Tatili ve Okul Ara Tatilleri Ne Zaman? Öğrenciler ve veliler için en önemli tatil dönemlerinden biri olan yarıyıl tatili, 2026 yılında 19 Ocak Pazartesi başlayıp 30 Ocak Cuma günü sona erecek. 2. dönem: 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili: 16 - 20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

4 /8 2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman? 2026’da Ramazan Bayramı, 19 Mart Perşembe arifesi ile başlayacak. 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

5 /8 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Bu milli bayram, hafta içi tek gün tatil olacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2026’da 1 Mayıs Cuma gününe denk gelen tatil, çalışanlara 3 günlük hafta sonu tatili fırsatı sağlayacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2026’da 19 Mayıs Salı günü kutlanacak. Hafta ortasında bir tatil günü olacak.

6 /8 2026 Kurban Bayramı Ne Zaman? Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs 2026 Salı günü. 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

7 /8 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2026 yılında 15 Temmuz Çarşamba gününe denk geliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı 2026’da 30 Ağustos Pazar günü kutlanacak. Hafta sonuna denk geldiği için ekstra tatil imkânı sunmayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Bayramı 2026’da 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. Bu tatil, hafta sonuna bağlanarak 4 günlük bir tatil planı yapılmasına olanak sağlayacak.