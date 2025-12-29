Bolu ve Zonguldak'ta okullar tatil edildi mi? Valilik açıklaması var mı?

Zonguldak'ta okullar tatil mi?





Zonguldak'ta "taşımalı eğitime" yarın (30 Aralık) ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle vatandaşların ve çocukların güvenliği için bazı tedbirler alındığı ifade edildi.





Bu kapsamda yarın kentte "taşımalı eğitim" kapsamında bulunan tüm özel eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim seviyesinde bulunan okullarda eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları gerektiği kaydedildi.





Öte yandan, kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde kapanan 81 köy yolundan 23'ü, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. Diğer yollar için ekiplerin faaliyetleri sürüyor.