Kastamonu’da 30 Aralık Salı okullar tatil mi? Valilik duyurusu var mı?

Kastamonu'da etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle öğrenciler için büyük bir heyecan yaratıyor. Kar yağışıyla beraber okulların tatil edilip edilmediğini de merak edilirken, resmi açıklamalar ise yapıldı. Peki Kastamonu' da yarın okullar tatil mi? İşte detalyar.

Açıklamanın devamında "30 Aralık Salı günü ilimiz merkezinde örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı. Eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.