Kastamonu’da 30 Aralık Salı okullar tatil mi? Valilik duyurusu var mı?

Kastamonu'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Ülke genelini etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı havayla birlikte, birçok ilde valilikler tatil duyurularını yapmaya devam ediyor. Kastamonu'da da öğrenciler yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt ararken resmi açıklamalar ise geldi. İşte 30 Aralık Salı Kastamonu kar tatili bilgileri.

Kastamonu'da etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle öğrenciler için büyük bir heyecan yaratıyor. Kar yağışıyla beraber okulların tatil edilip edilmediğini de merak edilirken, resmi açıklamalar ise yapıldı. Peki Kastamonu' da yarın okullar tatil mi? İşte detalyar.


KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (30 ARALIK)

Kastamonu'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma oluştuğu belirtildi.

Açıklamanın devamında "30 Aralık Salı günü ilimiz merkezinde örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı. Eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.


