Suriye yeni para birimini tanıttı: Sıfırlar atıldı, üretime vurgu yapıldı

Suriye yeni para birimini tanıttı: Sıfırlar atıldı, üretime vurgu yapıldı

20:4029/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Beşşar Esed rejiminden kalan para biriminin değiştirildiğini duyurdu. Tanıtılan 6 farklı banknotta, ülkenin başlıca tarım ürünleri yer aldı. Devrimden bu yana değeri yüzde 30 artan yeni Suriye Lirası'ndan iki '0' atıldı. Böylece 100 Suriye Lirası 1 Suriye Lirası oldu. Ayrıca Emevi Camii'nin süslemelerinde yer alan ve Emevi Devleti'ni sembolize eden sekiz köşeli yıldız figürü de dikkat çekti.

Suriye’de paradan iki sıfır atıldı. Yeni Suriye lirası banknotları tedavüle girdi.


Buna göre; 100 eski Suriye lirası, 1 yeni Suriye lirası olarak kabul edilecek.

Şam gülü temalı yeni 10 Suriye Lirası

Karadut temalı yeni 25 Suriye Lirası

Turunçgil temalı yeni 50 Suriye Lirası

Pamuk temalı yeni 100 Suriye Lirası

Zeytin temalı yeni 200 Suriye Lirası

Başak temalı yeni 500 Suriye Lirası.

