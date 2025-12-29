Suriye yeni para birimini tanıttı: Sıfırlar atıldı, üretime vurgu yapıldı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Beşşar Esed rejiminden kalan para biriminin değiştirildiğini duyurdu. Tanıtılan 6 farklı banknotta, ülkenin başlıca tarım ürünleri yer aldı. Devrimden bu yana değeri yüzde 30 artan yeni Suriye Lirası'ndan iki '0' atıldı. Böylece 100 Suriye Lirası 1 Suriye Lirası oldu. Ayrıca Emevi Camii'nin süslemelerinde yer alan ve Emevi Devleti'ni sembolize eden sekiz köşeli yıldız figürü de dikkat çekti.
Suriye’de paradan iki sıfır atıldı. Yeni Suriye lirası banknotları tedavüle girdi.
Buna göre; 100 eski Suriye lirası, 1 yeni Suriye lirası olarak kabul edilecek.
Şam gülü temalı yeni 10 Suriye Lirası
Karadut temalı yeni 25 Suriye Lirası
Turunçgil temalı yeni 50 Suriye Lirası
Pamuk temalı yeni 100 Suriye Lirası
Zeytin temalı yeni 200 Suriye Lirası
Başak temalı yeni 500 Suriye Lirası.