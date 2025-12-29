Suriye yeni para birimini tanıttı: Sıfırlar atıldı, üretime vurgu yapıldı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Beşşar Esed rejiminden kalan para biriminin değiştirildiğini duyurdu. Tanıtılan 6 farklı banknotta, ülkenin başlıca tarım ürünleri yer aldı. Devrimden bu yana değeri yüzde 30 artan yeni Suriye Lirası'ndan iki '0' atıldı. Böylece 100 Suriye Lirası 1 Suriye Lirası oldu. Ayrıca Emevi Camii'nin süslemelerinde yer alan ve Emevi Devleti'ni sembolize eden sekiz köşeli yıldız figürü de dikkat çekti.

1 /8

2 /8 Suriye’de paradan iki sıfır atıldı. Yeni Suriye lirası banknotları tedavüle girdi.

Buna göre; 100 eski Suriye lirası, 1 yeni Suriye lirası olarak kabul edilecek.

3 /8 Şam gülü temalı yeni 10 Suriye Lirası

4 /8 Karadut temalı yeni 25 Suriye Lirası

5 /8 Turunçgil temalı yeni 50 Suriye Lirası

6 /8 Pamuk temalı yeni 100 Suriye Lirası

7 /8 Zeytin temalı yeni 200 Suriye Lirası