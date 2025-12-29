Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi oldu?

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi oldu?

17:1429/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Ebu Ubeyde şehit mi oldu?</p>
Ebu Ubeyde şehit mi oldu?

Terör devleti İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze’de soykırım işledi. Şehit İzzeddin El Kassam Tugayları, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehit olduğunu resmi olarak duyurdu. Peki Ebu Ubeyde kimdir?

Filistin’de soykırım yapan, bebek katili, terör devleti İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze direnişinin sembolü olan, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi şehit ettiklerini iddia etmişti. Şehit İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan resmi açıklama geldi.

Ebu Ubeyde şehit mi oldu?

Şehit İzzeddin El Kassam Tugayları, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehit olduğunu resmi olarak duyurdu.

Ebu Ubeyde kimdir?

Ebu Ubeyde, 1985 yılında Gazze'de doğdu. İsrail'in bağımsızlığından önce ailesi, 1948 Filistin Savaşı sırasında Siyonist milisler tarafından kovulana kadar Ni'ilya'da ( Aşkelon yakınlarında ) ikamet ediyordu. Ebu Ubeyde ilk olarak 2002 yılında ortaya çıktı ve Kassam Tugaylarını medyaya ve basın toplantılarında temsil etti. 2005 yılında İsrail'in Gazze'den çekilmesinin ardından , resmen El-Kassam'ın sözcüsü olarak atandı.

2005 yılında bir muhabire ailesinin 1948 yılında Siyonist milisler tarafından tarihi Filistin topraklarından zorla sürüldüğünü ve Gazze Şeridi'nde adını vermediği bir köye geldiklerini söyledi. 

Ebu Ubeyde’nin 1980'lerin başında ya da ortasında doğduğu söyleniyor.

Ebu Ubeyde'nin El Kassam Tugayları'nın sözcüsü olarak bilinen ilk çıkışı 2004 yılında oldu. O yılın Ekim ayında İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik kara saldırısı sırasında savaş alanındaki gelişmeleri aktarmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Şehit İzzeddin El Kassam Tugayları, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehit olduğunu resmi olarak duyurdu.

#Ebu Ubeyde
#Kassam Tugayları
#Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık'ta Aksaray'da okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB son dakika açıklamalar