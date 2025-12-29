Ebu Ubeyde kimdir?

Ebu Ubeyde, 1985 yılında Gazze'de doğdu. İsrail'in bağımsızlığından önce ailesi, 1948 Filistin Savaşı sırasında Siyonist milisler tarafından kovulana kadar Ni'ilya'da ( Aşkelon yakınlarında ) ikamet ediyordu. Ebu Ubeyde ilk olarak 2002 yılında ortaya çıktı ve Kassam Tugaylarını medyaya ve basın toplantılarında temsil etti. 2005 yılında İsrail'in Gazze'den çekilmesinin ardından , resmen El-Kassam'ın sözcüsü olarak atandı.