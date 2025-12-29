Terör devleti İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze’de soykırım işledi. Şehit İzzeddin El Kassam Tugayları, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehit olduğunu resmi olarak duyurdu. Peki Ebu Ubeyde kimdir?
Filistin’de soykırım yapan, bebek katili, terör devleti İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze direnişinin sembolü olan, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi şehit ettiklerini iddia etmişti. Şehit İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan resmi açıklama geldi.
Ebu Ubeyde şehit mi oldu?
Şehit İzzeddin El Kassam Tugayları, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehit olduğunu resmi olarak duyurdu.
Ebu Ubeyde kimdir?
Ebu Ubeyde, 1985 yılında Gazze'de doğdu. İsrail'in bağımsızlığından önce ailesi, 1948 Filistin Savaşı sırasında Siyonist milisler tarafından kovulana kadar Ni'ilya'da ( Aşkelon yakınlarında ) ikamet ediyordu. Ebu Ubeyde ilk olarak 2002 yılında ortaya çıktı ve Kassam Tugaylarını medyaya ve basın toplantılarında temsil etti. 2005 yılında İsrail'in Gazze'den çekilmesinin ardından , resmen El-Kassam'ın sözcüsü olarak atandı.
2005 yılında bir muhabire ailesinin 1948 yılında Siyonist milisler tarafından tarihi Filistin topraklarından zorla sürüldüğünü ve Gazze Şeridi'nde adını vermediği bir köye geldiklerini söyledi.
Ebu Ubeyde’nin 1980'lerin başında ya da ortasında doğduğu söyleniyor.
Ebu Ubeyde'nin El Kassam Tugayları'nın sözcüsü olarak bilinen ilk çıkışı 2004 yılında oldu. O yılın Ekim ayında İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik kara saldırısı sırasında savaş alanındaki gelişmeleri aktarmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Şehit İzzeddin El Kassam Tugayları, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehit olduğunu resmi olarak duyurdu.