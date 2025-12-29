11. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulda kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Paketin onaylanmasının ardından 12. Yargı Paketi ile ilgili araştırmalar başladı. "12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak" sorusu sıkça yöneltiliyor. Yeni yılla birlikte 12’nci Yargı Paketi’nin Meclis gündemine getirilmesi için çalışmalara başlanacak. Paketin yılın ilk çeyreğinde, AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulması öngörülüyor. Peki, 12. Yargı paketi maddeleri ne olacak, ne zaman çıkacak, genel af olacak mı? Hangi suçları kapsayacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuya ilişkin açıklama geldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bütçe görüşmeleri sırasında 12. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Tunç, 12. Yargı Paketi'nin de çalışmalarına başlandığını belirtti. Fakat yeni yargı paketinin ne zaman meclise geleceği henüz netleşmedi.
AK PARTİ YENİ PAKETE HAZIRLANIYOR
Yeni yılla birlikte 12’nci Yargı Paketi’nin Meclis gündemine getirilmesi için çalışmalara başlanacak. Paketin yılın ilk çeyreğinde, AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulması öngörülüyor.
Karabük'te adalet binası temel atma törenine katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12. Yargı Paketi hazırlıklarına başladıklarını duyurdu, “Yeni Anayasa’ya ihtiyaç var” dedi. Tunç, muhalefetin yargı eliyle baskı altına alınması eleştireli için de “Biz adaleti milletin adaleti haline getirdik” iddiasında bulundu.
AA’nın haberine göre konuşmasında sürece dair değerlendirmede bulunan Tunç, "Türkiye Yüzyılı’nı inşallah terörsüz bir Türkiye ile inşa edeceğiz. Terörden kurtulacağız. Mecliste kurulan komisyonumuz bir rapor hazırlayacak. Şimdi Mecliste oluşacak o irade doğrultusunda yapılması gerekenler ne varsa, terör örgütünün feshinden sonra silah bırakma sürecinin tespitiyle beraber gerçekleşecek çalışma ihtiyaçlarını da elbette ki Meclisimiz belirleyecektir” dedi.
Tunç, hemen ardından yeni Anayasa vurgusu yaparak “İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı yeni bir anayasayla karşılamamız lazım” dedi.
Tunç, şiddet faillerini bırakırken, siyasileri içerde tutan 11. Yargı Paketine yönelik eleştirilerle ilgili ise şöyle konuştu: “Yargı Reformu Strateji Belgemiz kapsamında 264 hedef var. Yasal düzenleme gerektiren hususları milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Meclisimizde 11. Yargı Paketi yasalaştı. Suçla mücadele bakımından, toplumsal huzuru bozmaya yönelik eylemlerde caydırıcılığı artırma bakımından önemli düzenlemeler içeriyor. Önceki yargı paketi de yine ceza adaleti ile ilgiliydi. Şimdi 12’ncisinin hazırlıklarını inşallah milletvekillerimiz sürdürüyorlar. Biz de teknik destek veriyoruz. Yargılamaların hızlandırılması ile ilgili önemli çalışmalar devam ediyor" dedi.
KADINA ŞİDDETTE TUTUKLULUK
Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin hukukçu kurmayları cezaevlerinde fazlalığa neden olan tutuklu sayısının azaltılmasına odaklandı. Uzun süren yargılanma süreçlerinde tedbiren başvurulan tutukluk durumunun yerine her gün karakola imza vermek şartıyla denetimli serbestlik, yurt dışına çıkış veya seyahat yasağı gibi formüler üzerinde yoğunlaşıldı. Tutukluluğa cinsel saldırı, kadına yönelik şiddet, kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık, yolsuzluk, casusluk, kamuyu zarara uğratma, uyuşturucu satışı, örgütlü suçlar ve terör suçlarında başvurulacak.
ŞARTLI TAHLİYE FORMÜLÜ
AK Parti, 3 yıllık ‘şartlı tahliye’ ile infaz süresinin dolmasına 3 yıl kalan hükümlülerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir formülle infaz rejimine ekleyecek. Şartlı tahliye süresi boyunca karakolu imza verme ya da ayağa elektronik pranga takılması ile ev hapsinde tutulması gibi yöntemlere de başvurulabilecek.
YOLSUZLUK DAVALARI HIZLANACAK
Yolsuzluk, casusluk, kamuyu zarara uğratma suçlarında ise tutukluluk sürelerinin kısaltılması için bu türden suçların yargılama süreçlerinde, kovuşturma ve soruşturma süreçlerinin hızlanması için kolluk kuvvetlerinin ve adli mercilerin delillere hızla ulaşmasının önü açılacak.
Mülkiyet gaspına izin yok
Yalnız kişinin mülkiyet hakkının gasp edilmesi veya mülke el konulmasından kaynaklanan gelir ve hak kayıplara neden olacak türden yetkiler savcılara verilmeyecek. Kesinlik gerektiren deliller olmadan yargılama süreçlerinde tutukluluk bir tedbir olmaktan çıkarılacak.
İnfazın yarısını çekene şartlı tahliye
Hapis cezalarındaki infaz oranının 2004 değişikliği öncesindeki gibi, yarı yarıya uygulanması üzerinde duruluyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte cezasının yüzde 50’sini çekenlere şartlı tahliye yolunun açılması öngörülüyor.