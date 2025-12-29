Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde heyecan dorukta! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde ilk kura çekiminin yapılacağı tarihi ve şehri resmen duyurdu. Milyonlarca başvurunun yapıldığı dev projede kura maratonu deprem bölgesinden başlıyor. Bugün TOKİ 500 bin konut çekilişi canlı yayını saat kaçta, nereden izlenecek? İşte TOKİ sonuçları canlı öğrenme ekranı!
TOKİ kura çekilişleri başlıyor. Türkiye genelinde yapılacak 500 bin konut için başvuruların sona ermesinin ardından ilk çekilecek kuralar belli oldu. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yani bugün TOKİ Adıyaman için kura çekimi yapılacak. Peki, TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta başlayacak? TOKİ kurası canlı olarak izlenecek mi? TOKİ kura çekilişi nasıl izlenecek?
TOKİ İLK KURALARI BUGÜN ÇEKİLECEK
TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için kura takvimi netleşti. Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada yaklaşık 5 milyon 242 bin geçerli başvurunun bulunduğu projede, ilk hak sahiplerinin Adıyaman'da belirleneceğini müjdeledi.
ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Bakan Murat Kurum'un açıklaması ve TOKİ resmi verilerine göre Adıyaman kura detayları şu şekildedir:
Detay Bilgi
Kura Tarihi 29 Aralık 2025 Pazartesi (Bugün)
Başlangıç Saati 11:00
Yer Yenimahalle Kapalı Spor Salonu / ADIYAMAN
Konut Sayısı Toplam 6.620 Konut
ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
500 Bin Konut projesinde TOKİ ilk çekiliş Adıyaman'da yapılacak. Adıyaman TOKİ kura çekilişi 29 Aralık 2025 Saat 11:00'de başlayacak. Kura çekimi Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek.
TOKİ kura çekimi Youtube TOKİ kanalından canlı olarak takip edilecek.
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?
Adıyaman kura çekilişi, noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar bu heyecanı anlık olarak takip etmek için TOKİ Youtube hesabını kontrol ediyor. Önceki çekilişlerin buradan yayımlanması sebebiyle yeniden bu ekranlarda takip edileceği öngörülüyor.
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ADIYAMAN'IN HANGİ İLÇELERİNDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Projeye göre Adıyaman genelinde konutların dağılımı şu şekildedir:
Merkez: 5.000 Konut
Kahta: 700 Konut
Besni: 300 Konut
Gerger: 250 Konut
Gölbaşı: 200 Konut
Çelikhan: 100 Konut
Tut: 50 Konut
Samsat: 20 Konut
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLLERDE NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari’de, 5 Ocak 2026’da Siirt ve Van’da, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da, 7 Ocak’ta ise Batman’da kura çekimleri yapılacak. TOKİ’nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.
Diğer iller için tarihler henüz netleşmedi.
KONTENJANLAR VE BAŞVURU DETAYLARI
TOKİ kura çekiminde belirli kesimlere özel kontenjanlar ayrılmıştır:
Şehit Aileleri ve Gaziler: %5
Engelliler: %5
Emekliler: %20
Gençler (18-30 Yaş): %20
Diğer Alıcılar: %40
TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Çekilişler yapıldıkça isim listeleri anlık olarak canlı yayında duyurulması bekleniyor. Kesinleşmiş asil ve yedek listeleri ise akşam saatlerinde TOKİ'nin resmi internet sitesinde veya e-devlette yayımlanması beklenenler arasında.