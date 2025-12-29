TOKİ kura çekilişleri başlıyor. Türkiye genelinde yapılacak 500 bin konut için başvuruların sona ermesinin ardından ilk çekilecek kuralar belli oldu. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yani bugün TOKİ Adıyaman için kura çekimi yapılacak. Peki, TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta başlayacak? TOKİ kurası canlı olarak izlenecek mi? TOKİ kura çekilişi nasıl izlenecek?