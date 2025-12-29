Yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları Siirt’te hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Siirt genelinde bugün okullar tatil edilmişti. Öğrenci ve velileri yarın okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Siirt Valiliğinden son dakika açıklaması geldi. Peki Siirt'te yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Valilikten açıklama geldi mi?
Siirt bugün okullar tatil edilmişti. Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının sürdüğü belirtildi. Kar yağışı ve buzlanma riskine dikkat çekilen açıklamada, bugün kent genelindeki bütün okullarda öğleden sonra eğitime ara verildiği kaydedildi. Peki yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Salı günü için Siirt Valiliğinden kar tatili açıklama geldi mi?
Siirt'te yarın okullar tatil mi?
Siirt Valiliği'nden de il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları ile meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, vatandaşlar ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı tedbirler alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 30 Aralık Salı günü ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Siirt kent merkezinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezin her türlü motosiklet aracı ile kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malûl, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır.
Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.