Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP’de kongre krizi yeniden alevlendi: İstanbul İl Kongresi davası usulden bozuldu

CHP’de kongre krizi yeniden alevlendi: İstanbul İl Kongresi davası usulden bozuldu

12:5530/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, 11 Eylül’de açılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin davada verilen "red" kararını usulden bozdu.

Ankara
Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan asıl ve birleşen davalarda Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği red kararını inceledi.

"Usulden bozuldu"


Daire incelemesinde, davacı avukatının sağlık raporuyla belgelendirilmiş mazereti kabul edildiği halde duruşmanın ertelenmediğini, avukat yokluğunda yargılamaya devam edildiğini ve ayrıca taraflara delil sunmaları için verilen kesin süre dolmadan karar verilmesini usule aykırı buldu.



Daire bu gerekçelerle, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı. Dosyada yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Bozulan kararda, esasa girilmeden hukuki dinlenilme hakkının ihlali nedeniyle usulden yapıldığı ifade edildi.




#Ankara
#CHP
#İstanbul il kongresi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şırnak TOKİ konut kurası yapıldı mı? 500 bin sosyal konut Şırnak hak sahipliği belerleme kurası sonuçları nereden öğrenilecek, kura çekimi canlı nereden izlenecek?