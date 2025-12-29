Yeni Şafak
KPSS-2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM merkezi atama takvimi

20:5329/12/2025, Pazartesi
KPSS-2025/2 merkezi yerleştirme sürecinde tercihler tamamlandı, adaylar sonuç tarihine odaklandı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının başvurduğu kadrolar için yerleştirme işlemleri puan üstünlüğüne göre yapılacak. Önceki yılların uygulamaları dikkate alındığında, sonuçların Ocak ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

KPSS-2025/2 tercih sonuçları, Türkiye genelinde kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde ilk sırada yer alıyor. 18–24 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlanan merkezi atama tercihleri sonrası, adaylar sonuçların ne zaman duyurulacağını araştırıyor. Süreç, mülakatsız ve doğrudan puan sıralamasına dayalı yerleştirme esasına göre yürütülüyor.


KPSS-2025/2 sonuç tarihi belli oldu mu?

Geçmiş merkezi atama dönemleri incelendiğinde, tercihlerin sona ermesinin ardından yerleştirme sonuçlarının genellikle 1 ila 2 hafta içinde ilan edildiği görülüyor. 2023/2 ve 2024/2 takvimleri dikkate alındığında, KPSS-2025/2 tercih sonuçlarının Ocak ayının ilk günlerinde açıklanması öngörülüyor. Resmî duyuru, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin internet kanalları üzerinden yapılacak.


Merkezi yerleştirme süreci nasıl işliyor?

KPSS merkezi atama kapsamında lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları; kamu kurum ve kuruluşlarında açılan kadrolar için tercih yaptı. Yerleştirmeler, adayların KPSS puanları esas alınarak ve herhangi bir mülakat aşaması olmadan gerçekleştiriliyor. Bu yönüyle süreç, kamuya girişte şeffaf ve objektif bir yöntem olarak öne çıkıyor.


Sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilecek?

Adaylar, KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarını açıklandığı anda ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Sonuç belgesi basılı olarak gönderilmeyecek; tüm bilgilendirme dijital ortamda yapılacak.

