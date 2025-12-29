KPSS-2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM merkezi atama takvimi

KPSS merkezi atama kapsamında lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları; kamu kurum ve kuruluşlarında açılan kadrolar için tercih yaptı. Yerleştirmeler, adayların KPSS puanları esas alınarak ve herhangi bir mülakat aşaması olmadan gerçekleştiriliyor. Bu yönüyle süreç, kamuya girişte şeffaf ve objektif bir yöntem olarak öne çıkıyor.