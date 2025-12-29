Şanlıurfa’da 30 Aralık’ta okullar tatil mi? Valilik açıklaması

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Aralık 2025 Salı günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Valilik, don ve buzlanma riskine dikkat çekerek özellikle ulaşım güvenliğinin ön planda tutulduğunu belirtti. Valilik açıklamasında, "Yapılan son değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde hava sıcaklığının düşük seyretmesi nedeniyle meydana gelecek don ve buzlanma dolayısıyla özellikle ulaşımda yaşanacak olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak, il genelindeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve bakımevlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık 2025 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.