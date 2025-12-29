Şanlıurfa’da 30 Aralık’ta okullar tatil mi? Valilik açıklaması

Şanlıurfa'da devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Meteorolojik tahminlerin ardından kentte etkili olan kar yağışı sonrasında öğrencilerin beklediği açıklama valilikten geldi. Peki Şanlıurfa'da yarın (30 Aralık Salı) okullar tatil mi? İşte resmi açıklama.
Şanlıurfa Valiliği, yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle 30 Aralık’ta eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 30 Aralık
Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Aralık 2025 Salı günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Valilik, don ve buzlanma riskine dikkat çekerek özellikle ulaşım güvenliğinin ön planda tutulduğunu belirtti. Valilik açıklamasında, "Yapılan son değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde hava sıcaklığının düşük seyretmesi nedeniyle meydana gelecek don ve buzlanma dolayısıyla özellikle ulaşımda yaşanacak olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak, il genelindeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve bakımevlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık 2025 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Kamu personeli için idari izin
Ayrıca açıklamada, kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamilelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Valilik, kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.
Vatandaşlara uyarı
Şanlıurfa Valiliği, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları uyardı. Valilik, olumsuz hava şartlarının devam etmesi durumunda ek önlemlerin alınabileceğini ifade etti.