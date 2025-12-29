Sinop'ta okullar tatil mi 30 Aralık Salı? Valilikten açıklama geldi

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava Sinop'ta da kendisini gösteriyor. Öğrenciler ise kar yağışıyla birlikte okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Kar tatili hakkında resmi açıklama ise az önce Sinop Valiliğinden geldi. İşte o açıklama.





SİNOP'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (30 ARALIK)

Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yarın taşımalı eğitime ara verildi.





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği belirtildi.





Hava muhalefeti dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: