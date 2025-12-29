Sinop'ta okullar tatil mi 30 Aralık Salı? Valilikten açıklama geldi

Sinop'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, kar yağışı ülke genelinde bir süre daha etkili olacak. Sinop'ta da yağışların devam etmesi nedeniyle okullarda tatil konusu da gündeme gelmişti. Son dakika açıklaması ise Sinop Valiliğinden geldi. Peki Sinop'ta yarın okullar tatil mi? İşte resmi açıklama.
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava Sinop'ta da kendisini gösteriyor. Öğrenciler ise kar yağışıyla birlikte okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Kar tatili hakkında resmi açıklama ise az önce Sinop Valiliğinden geldi. İşte o açıklama.
SİNOP'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (30 ARALIK)
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Hava muhalefeti dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: