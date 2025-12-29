Bolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde 4 gündür kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 50 santimetreyi geçmesiyle park halinde bulunan araçlar karla kaplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler yarın okullar tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki Bolu’da okullar tatil mi? Bolu Valiliğinden 30 Aralık Salı günü için tatil açıklaması geldi mi? İşte detaylar.
Bolu'da etkisini giderek artıran yoğun kar yağışı, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla birlikte birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı.
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık Salı günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.Öte yandan, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Ayrıca, bugün de okullar tatil edilmişti.