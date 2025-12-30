Yalova’ya SDG gönderdi: Terör örgütü DEAŞ 3 polisi şehit etti

Terör örgütü SDG’nin Şam yönetimine entegrasyonu için verilen süre dolarken, DEAŞ yeniden sahaya sürüldü. Geçtiğimiz hafta Suriye’de ABD askerlerine saldıran DEAŞ’lı teröristler, dün sabah saatlerinde Yalova’yı kana buladı. 29 Aralık gecesi saat 02.00 sıralarında gözaltı işlemi yapmak için bir adrese giden Yalova Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, DEAŞ’lı teröristlerin saldırısına uğradı. Çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit olurken, bir süre önce Suriye’deki El Hol Kampı’ndan Yalova’ya gelen 6 terörist etkisiz hale getirildi.

ÇOCUKLARI KALKAN YAPTILAR

Yalova polisi, 4 ay önce gözaltına alınan bir ‘DEAŞ sempatizanını’ yeniden gözaltına almak için İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’ta bulunan 2 katlı köy evine gitti. Yalova’da Özel Harekat Şubesi bulunmadığı için operasyonu TEM Şube ekipleri yaptı. Eve giden polis ekipleri, DEAŞ’lı teröristlere teslim olması için defalarca çağrı yaptı. Evde kadın ve çocukların olduğunu tespit eden polis, onların zarar görmemesi için yoğun çaba gösterdi. Ancak teröristler, polislerin bu özenini fırsata çevirmeye çalışarak evdeki çocukları canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştı.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Teröristlerle temas sürerken, operasyon için eve yaklaşan polis memurları, evin üst katında bulunan bir DEAŞ üyesinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Yasin Koçyiğit , Turgut Külünk , İlker Pehlivan şehit oldu.

DEAŞ’lı teröristlerle polis ekipleri arasında sağlanan sıcak temas yaklaşık 35 dakika sürdü. Yaşanan çatışma sırasında bir DEAŞ’lı da intihar yeleğini patlatarak evde yangın çıkardı. Bundan yararlanan polis ekipleri, hücre evine girdi. Çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyona, Bursa’dan gelen özel harekât polisleri de destek verdi. Olayların yaşandığı bölgeye Yalova İl Jandarma Komutanlığı’ndan bir komando timi, iki Kobra ve bir Shorland zırhlı araç gönderildi.

OPERASYON 7 SAAT SÜRDÜ

Operasyonla ilgili ayrıntıları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 02.00 sıralarında başlayan operasyonun 09.40’ta tamamlandığını belirterek, “Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır” dedi. Bakan Yerlikaya, operasyonda yaralanan 8 polis ve 1 bekçinin de tedavi altına alındığını duyurdu. Yaralı güvenlik güçlerinin Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Operasyonda öldürülen DEAŞ’lı 2 teröristin kimlik bilgileri de belli oldu. 1999 doğumlu terörist Zafer Umutlu’nun Bitlis Güroymak nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Umutlu’nun silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2 suç kaydı bulunuyor. Diğer terörist ise 1997 doğumlu Haşem Sordabak. Bitlis Güroymak nüfusuna kayıtlı olan Sordabak’ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 suç kaydı var.

EL HOL KAMPI’NDAN GELDİLER

Yalova’daki hücre evinde ölü olarak ele geçirilen 6 teröristin kısa bir süre önce SDG kontrolündeki El Hol Kampı’ndan Yalova’ya geldiği belirlendi. Teröristlerin şimdilerde sahadan silinmek üzere olan DEAŞ’ın etkili olduğu dönemde Irak, Suriye, Afganistan ve Pakistan’daki kamplarında eğitim aldığı belirtiliyor.

El Hol’de binlerce militan var

Suriye’nin Haseke bölgesinde yer alan El Hol Kampı, uzun süredir SDG kontrolünde bulunuyor. Başlangıçta Suriye iç savaşında yerinden edilen siviller için kurulan kamp, zaman içinde DEAŞ mensupları ve ailelerinin tutulduğu bir merkeze dönüştü. 10 binden fazla DEAŞ’lının kaldığı kampta, yabancı uyruklu kadın ve çocuklar da yer alıyor. SDG bir dönem Avrupa ülkelerini, DEAŞ bağlantılı yabancı uyrukluları geri göndereceğini belirterek tehdit ediyordu. Uluslararası raporlarda “DEAŞ’ın ideolojik yeniden üretim alanı” olarak tanımlanan El Hol kampı, güvenlik zaafları, radikalleşme ve örgüt içi infazlarla sık sık gündeme geliyor.

Teröristleri sahaya sürüyorlar

Terör örgütü SDG ile Suriye’deki Şam yönetimi arasında 10 Mart mutabakatı kapsamında verilen süre 31 Aralık’ta doluyor. SDG’nin Suriye ordusuna katılmasını öngören mutabakat, bölgedeki havalimanı ve petrol sahaları ile Irak ve Türkiye’ye açılan sınır kapıları dahil tüm idari yapıları merkezi hükümete devretmeyi amaçlıyor. Suriye ordusuna katılmamak için ayak direyen SDG ise bu süreçte DEAŞ unsurları yeniden sahaya sürdü. Suriye’de DEAŞ varlığını yeniden gündeme getirmek için 2 hafta önce ABD askerlerine saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 ABD askeri ile 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmişti. DEAŞ’lı teröristler, SDG’ye can suyu olmak için Türkiye’deki terör faaliyetlerine de hız verdi. 19 Aralık’ta Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nca hazırlanan ikaz notunda, DEAŞ’lı teröristlerin vatandaşların kalabalık olduğu yerlerde saldırı hazırlığında olduğu uyarısı yapılmıştı.

KAMYONLA EYLEM UYARISI

Yeni yıl kutlamaları bahanesiyle terör örgütünün Türkiye sınırları içinde eylem hazırlığında olduğu bilgisi alan Ankara İl Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz hafta, DEAŞ’ın Ankara ve İstanbul’da halkın yoğun olarak kullandığı halk pazarları gibi noktalarda eylem yapılabileceği konusunda uyarıda bulundu. 19 Aralık tarihli eylem ikaz notunda, güçlü patlayıcı yüklü sebze taşıyan kamyon, kamyonet benzeri araçlarla eş zamanlı eylem planlandığına dikkat çekildi.

En azından çocuğu bırak

Operasyonun başında DEAŞ’lı teröristler ile polis ekipleri arasında geçen diyalog ortaya çıktı. Konuşmalarda, polisin evdeki çocukları korumak için gösterdiği hassasiyet dikkat çekiyor.

Polis : Teslim ol.

Terörist: Çocuk var.

Polis : Tamam, çocuğu da al, silahı bırak gel. Çocuğa yazık olacak. En azından çocuğu bırak.

Terörist: Bırakmayız.

Duyunca yüreğime köz düştü

Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polis memurlarının ailelerine acı haberler verildi. Şehit Turgut Külünk’ün (50), acı haberi, Düzce’de yaşayan baba Aydın Külünk ve anne Kevser Külünk’e ulaştırıldı. Acılı Aydın Külünk, “Kalktım sobayı yaktım, ezanı bekledim. Namazdan sonra televizyonu açtım. ‘Yalova’ diye alt yazı geçti. Yalova deyince buram köz gibi oldu. Telefon açtım, telefonla ulaşamadım. ‘Benim oğlum gitti’ diye içime düştü. Aradım ulaşamadım. Allah mekanını cennet eylesin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin” dedi.







