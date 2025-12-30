Meteoroloji 30 Aralık Salı gününe ilişkin güncel hava durumu tahminin paylaitı. Üç denizde beklenen şiddetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi. Bugün kısa bir mola veren kar yağışı ise çarşamba günü yurdun iç kesimlerini yeniden beyaza bürüyecek. Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtildi. Peki, bugün hangi ilde hava nasıl olacak? İşte 30 Aralık Salı günü tüm illerimize ait güncel hava durumu tahmini
İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin (BUDO) bu sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İşte 30 Aralık Salı hava durumu ve meteoroloji ile valilikten gelen uyarılar.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nden gelen son dakika verilerine göre Türkiye’nin batı kıyıları şiddetli fırtınanın etkisi altına giriyor.
Bugünün hava durumu raporuna göre Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağmur geçişleri görülecek. Ayrıca Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin de yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güneyli rüzgarların etkisiyle batı ve iç kesimlerde bir miktar artacağı, ancak genel olarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bildirildi.
Deniz seferleri iptal edildi
Marmara, Karadeniz ve Ege kıyıları için yapılan uyarılarda rüzgarın hızının saatte 80 kilometreyi bulabileceği belirtildi. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, İDO ve BUDO planlanan bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi’nde öğle saatlerinden itibaren rüzgarın etkisini artıracağını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre rüzgar, öğle saatlerinde güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra ise yön değiştirerek kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın sadece denizde değil, karada da hayatı zorlaştırabileceği vurgulanırken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Etkili rüzgarın 31 Aralık gününün ilk saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
Kar yağışı devam edecek mi?
Yurt genelinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı bugün kısa bir mola veriyor.
Uzmanlar, bu sakinliğin uzun sürmeyeceğini belirtiyor. Çarşamba sabahından itibaren kuzeyden gelecek yeni bir soğuk hava dalgasıyla birlikte, özellikle iç bölgelerde kar yağışının tekrar başlaması bekleniyor. Yağışların ardından oluşabilecek kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Başkent Ankara’da çarşamba günü kar yağışı beklenirken, İstanbul’da yağışların yağmur şeklinde görüleceği öngörülüyor.