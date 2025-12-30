Deniz seferleri iptal edildi





Marmara, Karadeniz ve Ege kıyıları için yapılan uyarılarda rüzgarın hızının saatte 80 kilometreyi bulabileceği belirtildi. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, İDO ve BUDO planlanan bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.





İstanbul Valiliği, Marmara Denizi’nde öğle saatlerinden itibaren rüzgarın etkisini artıracağını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre rüzgar, öğle saatlerinde güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra ise yön değiştirerek kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın sadece denizde değil, karada da hayatı zorlaştırabileceği vurgulanırken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Etkili rüzgarın 31 Aralık gününün ilk saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.